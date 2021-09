Josie, asesor de 'Veo cómo cantas': "Es mucho mejor cuando un niño tiende al horterismo, es un juego"

El próximo gran concurso de Antena 3 (de próximo estreno) se llama Veo cómo cantas. En este formato los concursantes deben adivinar si las personas que aparecen en el escenario son buenos o malos cantantes sin escucharles cantar. Para esa labor contarán con la ayuda de un panel fijo de famosos, Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo y un artista conocido que irá cambiando de emisión en emisión.

Durante la presentación del concurso en el FesTVal de Vitoria hablamos con Josie sobre el concurso, la moda y los imposibles de obviar vestidos de Cristina Pedroche de las Campanadas, que él diseña.

¿Cómo ha encarado este nuevo reto en televisión? Estoy feliz porque es un súper formato con el que lo vais a pasar bomba y que estoy convencido de que va a encantar, porque es muy fuerte lo que pasa ahí.

¿Cuál ha sido el papel de los asesores? Desmelenarnos. Te llaman para esto porque eres profesional de un sector y tienes una experiencia dilatada en todo esto pero cuando llegas allí te das cuenta de que todos tus conocimientos se te caen como un castillo de naipes, porque la intuición cuenta muchísimo. No te va a sacar de este atolladero ninguna sabiduría que hayas acumulado. Te falla cuando alguien que pensabas que iba a cantar como un gato canta fenomenal y viceversa.

Y aún así lo intentan con todo lo que tienen, ¿no? Estamos ahí para dar nuestro apoyo, nuestra mejor energía, es una labor de couching para ayudar al concursante a llegar al mejor puerto y llevarse el dinero. A veces se consigue y cuando no, es un momento muy duro.

Costará no ponerse en su piel… Nosotros empatizamos mucho y nos vemos muy reflejados en el concursante y a la vez creo que el espectador se va a ver reflejado en nuestras figuras porque como espectador te conviertes en un asesor y estás deseando decirle al concursante ¡este canta bien! O ¡este no canta! ¡Espabila! ¡Quítate a ese del medio! Es un concurso cargado de musicón todo el rato y que se va a resolver en casa de los espectadores, cuando todo el mundo quiere participar.

¿Les pesaba la responsabilidad de aconsejar al concursante? A veces era muy terrible, sobre todo cuando llegaba el final, porque es un programa que va in crescendo. Al principio te la juegas por la cara, pero a medida que avanzan las pruebas y a lo mejor quedan cuatro impostores o cantantes en el panel la cosa cambia, porque hay dinero en juego.

Esa es la hora de la verdad, ¿no? El concursante te pregunta qué hace y tú intentas guiarle, pero puede ser que estés equivocado y se viven momentos de mucha tensión. Pero siempre sin drama, todo es muy positivo y por eso se disfruta.

¿Ha tenido buen ojo para los impostores y lo tiene en la vida real? Sí, creo que va con la profesión y creo que lo he tenido siempre, desde pequeño. No solo por ser buen fisonomista, es que las energías de la gente me comunican muchísimo, más allá de cómo son. Energéticamente sé leer a la gente, creo que tengo un punto de Aramís Fuster.

Ha dicho que ha "flipado", al verse después de grabar, por los looks que se ha puesto en el programa… Es una súper gala nocturna, hay música, cantantes increíbles y todo el mundo está dando lo mejor de sí. Así que es una celebración y yo me he vestido para celebrar la vida misma, la noche que toca y algo tan increíble como la música.

¿Tienen mucho que ver la moda y la música? De los grandes estilismos del siglo XX, muchos tienen vinculación con lo musical. La moda está muy vinculada con otros mundos, la música y el cine, por ejemplo.

¿Le asusta salir de su zona de confort? Este programa es dar una faceta distinta de ti. Esto no tiene nada que ver con lo que he hecho en Supermodelo, en Zapeando o en MasterChef. Es otra cara mía y eso es lo que te hace crecer televisivamente.

¿La naturalidad en televisión está sobrevalorada? Una naturalidad bien medida e inteligentemente llevada es muy interesante. Naturalidad y espontaneidad si están mal gestionadas pueden llevarte a mal puerto. Pero si sabes llevarlas con un buen filtro pueden ser muy potentes en televisión. Es lo que he intentado yo desde 2008 hasta hoy.

¿Cuál es la frontera entre ser atrevido vistiendo y ser hortera, si es que ese término debe usarse? En el siglo XXI esas fronteras están ya muy traspasadas y si no las has saltado prepárate para saltarlas, porque merece la pena. No estamos mucho tiempo aquí como para estar midiendo con fronteras. La moda es diversión, como la televisión, y estás jugando con algo que es lúdico y apasionante. Cuanto más juegues, mucho mejor.

¿Nos cuesta hacer eso según nos hacemos mayores? ¿Tenemos más miedo al ridículo? Mucha gente se agobia porque sus hijos de repente empiezan a vestir fatal o a ponerse tal o cualquier sudadera. ¡Qué mas da! Mientras no lleguen al tatuaje o al piercing, que tiene peor solución… un niño que tiende al horterismo es mucho mejor, porque es jugar con el espejo, con la ropa, contigo mismo… está muy bien y animo a que la gente salte sus propios límites.

A menudo se piensa que la moda es algo banal, pero es una forma de expresarse… La moda tiene mucha semiótica, estás todo el rato mandando mensajes y eso lo vamos a ver en Veo como cantas. El panel de cantantes e impostores está basado en tipologías y se recrean looks determinados y hay muchos tips (consejos) de moda escondidos en cada una de las fases.

¿Le gusta enseñar sobre el mundo del vestir? He intentado divulgar moda en televisión haciéndolo entre líneas, porque si no lo haces así puedes aburrir al público. La tele es un modo de desconexión y si quieres un documental te vas a La 2. Si estás en prime time y quieres dar consejos de moda deben estar entre líneas, diluidos y es lo que he intentado hacer los últimos 15 años.

¿Qué intentaba decir o enseñar con los vestidos de las campanadas de Cristina Pedroche? Son vestidos que me han traído mucha diversión y buenos momentos y he intentado resumir lo que estaba pasando en la moda en cada momento. Conseguimos crear un foco mediático muy importante en un evento en el que estaba todo el pescado vendido y que siempre ganaba La 1. Nosotros hemos ido haciendo récord Campanada tras Campanada. Me encantaría ganar por fin para no tener que hacerlo más, porque es una presión horrible (risas). Se trata de lanzar un supermensaje a través de ese look, lo haremos este año y lo hemos hecho siempre.

La evolución ha sido evidente, ¿no? Los vestidos van cambiando y no tienen que ver uno con otro y ella cada vez sale más guapa. Cuando empecé era una persona y ahora es otra, no se puede madurar mejor.

¿Es buena cómplice para sus creaciones Cristina Pedroche? Pedroche se lo curra mucho, hace muy bien los deberes. Hemos hecho súper buen equipo y volveremos a hacer piña para dar a los espectadores un momento televisivo increíble.

¿Es importante que hablen de ti aunque sea mal? Me encantan las críticas y me encanta que haya ‘haters’, aunque no me gusta el odio. Las críticas son súper bien recibidas y ojalá hablen de nosotros bien, mal, regular… lo importante es que la gente se lo pase bien.

Y aún así hay muchos tipos de críticas, algunas con mala leche… Hay quien es ‘hater’ de buen rollo y es bienvenido y hay a quien se le ve que tras su comentario hay una vida putrefacta. Y piensas ¿qué tiene sentir esta persona para llegar a esa conclusión o ese comentario y encima exhibirlo públicamente? Me encantaría que la gente viera las redes sociales como estar un bar o en un lugar público. De lo que se escribe queda constancia pública.

¿Es algo a lo que hay que exponerse? Si estás en la palestra es algo que asumes. El día que haga mutis por el foro me rapo, me tatúo, me pongo quinientos pendientes, engordo un poco y no me conoce nadie y nadie me criticará. Pero mientras esté aquí los comentarios serán bienvenidos.