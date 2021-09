Carlota Corredera se emociona al dar las gracias a Jorge Javier por su entrevista: "Necesitaba el calor de tus respuestas"

Este martes, Jorge Javier Vázquez sorprendió a Carlota Corredera en Sálvame a través de una llamada telefónica y le mostró su apoyo ante el complicado verano que ha pasado al frente del programa después de la docuserie de Rocío Carrasco y de defender a ultranza el feminismo.

La gallega se rompió al recibir el ánimo de su compañero, pero este miércoles ha querido matizar el motivo de sus lágrimas después de recibir mensajes de internautas que decían que era lo que se merecía por su postura.

"Que me diera un bajón no significa en absoluto que yo vaya a ceder ni un centímetro en mi compromiso con las mujeres, con el feminismo, con la igualdad y con las víctimas de violencia de género", ha aclarado. "Toda la presión que yo pueda sentir, los ataques en las redes, todos esos titulares, no es nada comparado con lo que significa ser una mujer maltratada en este país. Por eso, pido disculpas, porque me da rabia llorar cuando yo soy una privilegiada".

-Carlota Corredera: “Que me diera un bajón no significa que vaya a ceder ni un centímetro en mi compromiso con las mujeres, con el feminismo, con la igualdad y con las víctimas de violencia de género”



MARAVILLOSA @CarlotaLlauger 💜 #APOYOROCIO1S #yoveosalvame pic.twitter.com/K8Pa8Id7wl — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 1, 2021

Su reacción a la entrevista de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha concedido una entrevista en la revista Lecturas en la que ha hablado de muchos de sus compañeros, y también le ha dedicado unas emotivas palabras de apoyo a Carlota Corredera. Por eso, ella ha cogido este miércoles el teléfono y le ha mandado un audio en respuesta.

Carlota Corredera le envía un emotivo audio a Jorge Javier, para agradecerle sus palabras en la exclusiva de ‘Lecturas’: “Necesitaba el calor que me ha llegado a través de tus respuestas” #APOYOROCIO1S #yoveosalvame pic.twitter.com/insYAyIllj — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 1, 2021

"Estoy muy agradecida, cuando te he leído me he emocionado. Necesitaba el calor que me ha llegado a través de tus respuestas", ha dicho. "Me he sentido comprendida por ti, y para mí eso ha sido superimportante".

"Hablas de la soledad de Kiko [Matamoros], dices que, a lo mejor, lo que le pasa es que se siente solo, que ya no está Mila [Ximénez], que a Kiko [Hernández] no lo ve muy a menudo. Y yo te quiero decir que, a lo mejor, no es el único que se ha podido sentir solo en el programa", ha concluido.