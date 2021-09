La Junta de Personal contra centralització del CICU: "És una involució que portarà dramàtiques conseqüències"

"No hem aconseguit paralitzar el decret de centralització del Servici d'Emergències Sanitàries. Estem molt molests i molt enfadats perquè és una involució en el sistema, a més d'un greu perjuí als treballadors i al conjunt de la ciutadania", ha advertit el president de la Junta de Personal, Francisco Tevar.

En aquest sentit, Tevar ha explicat que la Conselleria de Sanitat no ha atès les peticions dels sanitaris i que no han sigut "capaços de tindre una reunió", per la qual cosa "arribar a un diàleg ha sigut impossible", ha apuntat que el servei públic "serà menys eficaç i menys eficient" i ha recalcat el lema que durant aquests mesos han emprat: "Un minut pot ser la diferència entre la vida o la mort"

"Es donarà pitjor qualitat sanitària i es tardarà més a atendre a eixe pacient. Un minut pot ser la diferència entre la vida o la mort", ha lamentat Tevar, qui ha agraït el suport rebut per part de la Diputació d'Alacant i de l'Ajuntament d'Alacant en realitzar declaracions institucionals sol·licitant mantindre la descentralització.

Per a Tevar, "el model comarcal facilita més el coneixement de la zona, millor coneixement dels carrers, els professionals en la proximitat són capaços de realitzar una millor tasca que des de la llunyania", ha manifestat.

Així mateix, el president de la Junta de Personal de Salut insisteix que li sorprèn que Sanitat faça el contrari al que predica el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en afirmar que la centralització "no és intel·ligent", per la qual cosa a la fi de setembre realitzaran una "macromovilització" a València per a demanar tant a Puig com a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, "retirar aquesta involució".

"Seguim sumant suports i estem tractant que tots els municipis d'Alacant i de Castelló presenten declaracions institucionals perquè hi haja un consens i es puga arribar a un estudi seriós i formal que demostre que el sistema com més es descentralitza més vida salva", ha subratllat.