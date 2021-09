Gerard Fullana renuncia a la dedicació exclusiva en la Diputació d'Alacant

Fullana renuncia durant el temps que compagine les dos activitats a la dedicació exclusiva del seu càrrec per a poder ocupar la seua plaça com a professor d'un centre de la Marina Baixa després d'aprovar aquest estiu les oposicions docents, segons ha informat en un comunicat Compromís.

Llicenciat en periodisme, torna a l'activitat que exercia abans de convertir-se en portaveu de la coalició en la corporació provincial alacantina en 2015 per a poder així consolidar la plaça de professor que va obtindre.

"És important no descurar la part professional més enllà de la política, que no és el punt i final de la meua vida, sinó un moment d'ella. El meu equip i jo continuarem defenent, com fins ara, el dret dels pobles i la ciutadania a un finançament just dels municipis, a la transparència en la gestió dels diners públics, vigilant sempre per la seua eficàcia i contra la voluntat del PP i Carlos Mazón d'apropiar-se de la institució per al seu benefici partidista", ha dit.

En relació a la decisió del diputat del PP Andrés Ballester de deixar l'acta, ha assenyalat que és una "pena perdre un polític rival tan intel·ligent com Ballester, que havia demostrat un interés real en la millora de la vida ciutadana en els pobles". "De fet, si en el PP prevalguera la meritocracia, Ballester seria l'actual president de la Diputació", ha mantingut.