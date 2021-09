L'Eurocambra tanca la petició per a investigar si l'ampliació del Port de València necessita una altra DIA

La resolució s'ha adoptat després d'escoltar al peticionari; al president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, que ha insistit que el projecte compleix amb la legislació ambiental, i a la consellera de Transició Ecològica, Mirella Mollà, que reclama una nova DIA per a buidar "el col·lapse ambiental" que suposaria en el major llac d'aigua dolça d'Espanya, l'Albufera. Per la seua banda, la Comissió Europa manté la seua postura que "manca de base jurídica per a intervenir en aquest assumpte".

Així, el peticionari, "en atenció a la preocupació que senten molts dels valencians", ha insistit a reclamar que l'Eurocambra arribe "fins al fons de l'assumpte" per les "irregularitats" que suposarà començar les obres de la nova ampliació nord del Port sense comptar amb una DIA actualitzada per a evitar "la reculada de les platges del sud de València, desaparega el sistema dunar i l'Albufera" ja que el projecte original ha patit "nombroses modificacions" des de 2007.

De la mateixa manera, la consellera Mollà ha explicat que compareix per a "defendre els interessos mediambientals davant l'amenaça" que suposa aquest projecte i ha denunciat públicament que l'APV "tracta d'evitar amb tots els mitjans al seu abast" realitzar una nova DIA ajustada al projecte real malgrat que existeixen "dubtes raonables" sobre l'impacte que suposarà el nou projecte a l'Albufera.

Així mateix, ha criticat que en "un fet insòlit" el Ministeri de Transició Ecològica al març de 2021 "va atorgar al promotor, l'APV, la condició al seu torn d'òrgan substantiu" i, per tant, va convertir el Port "en jutge i part" del seu propi projecte en unes repercussions que "es nega a avaluar". Per açò, ha reclamat a la Comissió Europea que no caiga en "l'omissió deliberada del principi de precaució" per a evitar "el col·lapse ambiental del llac d'aigua dolça més gran d'Espanya i dels aiguamolls més importants d'Europa".

Per contra, el president de l'APV manté la seua defensa que la DIA de 2007 es troba vigent i no és necessària una nova avaluació, "tal com va ratificar posteriorment Ports de l'Estat", i ha recordat a més que l'ampliació nord, conclosa i inaugurada a l'abril de 2012, va obtindre 74 milions de finançament europeu, la qual cosa evidencia que el projecte és de "rellevància estratègica també per a la UE".

Així mateix, ha recalcat que els estudis no indiquen cap efecte en les platges del sud i més quan en desplaçar la terminal a la zona nord encara està més allunyada de l'Albufera i s'ha compromès a publicar a la pàgina web el projecte definitiu en què quant ho tinguen.

Per la seua banda, des de la Comissió Europea es manté en la seua posició inicial, després d'admetre a tràmit aquesta petició el passat 2020, i en què de la informació de la qual disposen "no existia indicis que permeten identificar una infracció" a la legislació ambiental i més tenint en compte que el projecte definitiu "no està ni presentat ni autoritzat". En qualsevol cas, insisteix que en aquests tipus de projectes el mecanisme de recurs "més eficaç" és dirigir-ho a l'ordenament jurídic espanyol.

Davant aquestes exposicions, l'eurodiputat popular Pablo Arias ha mostrat la seua "perplexitat" per la intervenció contrària de Mollà (Compromís) a l'ampliació quan forma part d'un Govern de coalició amb el PSPV, mentre que l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero si que ha recolzat el projecte a l'Eurocambra. Així, ha recalcat que el seu grup està a favor de respectar la normativa ambiental però també de la competitivitat dels ports i ha advertit que seria "molt greu" que "s'estiga intentant utilitzar la normativa actual vigent en matèria mediambiental per a paralitzar projectes per qüestions ideològiques".

CREIXEMENT SOSTENIBLE

Per la seua banda, la valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero ha assenyalat que l'APV amb aquest projecte "fa un pas avant per a ser "un motor de creixement i creació d'ocupació", però "amb el compromís de ser sostenible i de respectar tota la legislació vigent" com reconeix, ha recalcat, la pròpia comissió.

Per contra, des dels Verds han criticat l'Eurocambra per "mirar cap a un altre costat" amb aquest projecte quan hi ha "un dubte raonable" que es vulnera la legislació mediambiental. Per açò, ha demanat mantindre la petició oberta fins a disposar de tota la informació i estar "molt vigilants amb el Port de València".

Així mateix, des de l'Esquerra Europea Manu Pineda ha votat en contra que es tanque perquè es requereix una nova DIA per a determinar les afeccions que suposarà en les platges del sud i l'Albufera aquest projecte que s'executa "no en atenció de l'interés general sinó perquè els grans navilieres obtinguen beneficis".

Finalment, el diputat no adscrit Mario Furore ha criticat que l'Eurocambra "eludeix la seua responsabilitat" en matèria mediambiental al no exigir una nova DIA i ha reclamat que, almenys, la petició es mantinga oberta fins que es presente el nou projecte.