El pacient amb Covid de l'UCI de la Plana deixa de rebre el tractament amb ozonoteràpia com va acordar el jutge

El pacient amb Covid-19 ingressat a l'Hospital de la Plana, a Vila-real, ha deixat de rebre aquest dimecres el tractament amb ozonoteràpia que li estava sent aplicat per part d'un equip extern al centre, tal com va acordar recentment el jutge.

El pacient continua en aquests moments ingressat a l'UCI del centre hospitalari, segons han informat fonts sanitàries.

El magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló va acordar l'alçament de la mesura cautelar decretada el passat 13 d'agost i, per tant, l'autorització per al tractament amb ozonoteràpia al pacient amb Covid-19 ingressat a l'UCI de l'Hospital de la Plana, davant la petició formulada per la família de l'afectat de seguir amb l'aplicació d'aquesta teràpia en un centre de fora de la Comunitat Valenciana i considerar-se per aquesta part que no existeix risc per a la seua salut amb el trasllat.

No obstant açò, el magistrat va decidir que per a "extremar la prudència" i evitar "eventuals canvis sobtats en el tractament mèdic" i possibilitar que es traslladara al pacient a un altre centre, es diferia l'alçament de la mesura cautelar fins a les 9.00 hores d'aquest dimecres, 1 de setembre, moment quan havia de cessar l'autorització a eixe tractament, tal com ha ocorregut.