García Egea agraeix als fallers poder viure "un setembre atípic però il·lusionant" amb les seues festes

"Gràcies a tots els fallers que estan permetent a tota Espanya viure un inici de setembre atípic però il·lusionant per traure les falles i viure aquest Patrimoni de la Humanitat, unes festes mundials i internacionals", ha exposat després de visitar la falla del Pilar de València coincidint amb l'arrancada dels actes fallers d'enguany.

García Egea, que ha considerat que la del Pilar és una comissió "emblemàtica", ha estat acompanyat en la seua visita pel president del PP a la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, i per la presidenta 'popular' en la capital valenciana i portaveu del PP en el seu ajuntament, María José Catalá, així com per altres representants de la formació en diferents institucions.

El responsable 'popular' ha donat també les gràcies Mazón per "implicar-se personalment per a recolzar, ajudar i formar part d'aquestes festes" que són al seu torn "part de tota la societat espanyola".

Igualment, ha agraït als regidors del PP a València i al seu portaveu la seua implicació, "també personal, perquè totes les traves que des de l'Ajuntament en ocasions es posen al treball, ja de per si mateix sacrificat dels fallers, puguen desenvolupar-se amb normalitat i dins d'aquest moment atípic" els actes de 2021 "amb la major normalitat possible".

A més, García Egea ha expressat el seu agraïment al conjunt del PPCV i dels seus representants i responsables per "l'esforç" de "traslladar les propostes" 'populars' "a tots els valencians".

Per la seua banda, Carlos Mazón ha assegurat que està veient "il·lusió tremenda en els ulls de tots els fallers i les falleres" amb els actes que oficialment s'han iniciat aquest dimecres. Ha considerat que aquest es duen a terme "amb sensació de solidaritat amb la resta de municipis de la Comunitat Valenciana que no han pogut gaudir les seues festes" i ha apuntant que "miren amb admiració" a els qui celebren Falles encara que siga "amb una mica d'enveja sana".

Amb tot, el responsable del PPCV ha indicat que "els fallers i falleres es mereixien aquestes festes" que s'han de viure "amb rigor, amb cautela" davant la pandèmia de la Covid-19. Ha valorat la possibilitat que els actes d'enguany ofereixen per a traure al carrer els monuments fallers, cremar-los i "poder parlar de les següents Falles".

"Són dies de tindre els sentiments a flor de pell, de gaudir, de portar amb orgull" aquestes celebracions que són "referència internacional", ha plantejat. Mazón ha subratllat que açò no ha d'apartar d'estar al costat de "la gent que pitjor ho està passant" perquè "no tot són les festes".

En aquest punt, el responsable del PPCV ha afirmat que ara "s'inaugura un nou curs molt complicat, amb grans reptes" i ha avançat que el PP serà "molt propositiu".