Así ha sido el debut de Carla Vigo en Mediaset: "No hay mucho trabajo, estoy a lo que surja"

Desde que se anunció la llegada de Carla Vigo a Sobreviviré: After Show, programa de Mitele Plus, mucho ha sido el revuelo que se ha formado ante la llegada la sobrina de la reina Letizia en Mediaset. Ella quiso aclarar cuál sería su participación, participación que ha comenzado este miércoles.

La prima de la princesa Leonor desmintió que fuera a ser colaboradora, pues es consciente de que hay gente que no ve bien que pueda llegar a meterse en el mundo del corazón. "No voy a ir a Sálvame, ni a Socialité ni a esos programas", aseguró.

Por tanto, Vigo, que hizo su debut en Sobreviviré este miércoles, aclaró que aceptó participar en el programa porque tiene un perfil más joven y desenfadado. Y, por tanto, la presentadora, Nagore Robles, aprovechó que la tenía allí para poder conocerla más.

A sus 20 años, Carla tiene claro que quiere dedicarse al mundo de la interpretación, como ya ha declarado en alguna ocasión, pero de momento no ha tenido demasiada suerte. "Tampoco hay mucho trabajo, entonces estoy a lo que surja", ha declarado en Sobreviviré.

"Solo he hecho dos trabajos como actriz, pero en uno no cobré", ha asegurado, sin querer revelar más detalles sobre estos proyectos. "Prefiero no contar cuánto he cobrado, pero era un número de 3 cifras".

Aun así, Carla Vigo ha contado que no se rinde y continúa estudiando y formándose para encontrar su sitio: "Admiro a muchos actores, pero tienes que ser tú mismo y querer ser mejor".