Belén Esteban ha vuelto este miércoles a Sálvame después de haber estado todo el mes de agosto de vacaciones, las cuales remató con un viaje a Reino Unido. Un mes ha sido mucho tiempo para descansar, pero también ha dado tiempo a que sucedieran muchas cosas en el programa, por lo que la 'Princesa del pueblo' se ha pronunciado sobre todos estos temas.

Uno de ellos ha sido la actual mala relación de Kiko Matamoros con el equipo de Sálvame, situación que algunos consideran, como Jorge Javier Vázquez en su última entrevista, que se traduce en que el tertuliano está esperando a que le despidan.

"Tengo buena relación con él después de muchos años matándome. Pero yo voy a ser muy clara, aunque quizá discuta con él. Creo que Kiko no está siendo honesto con esta productora, porque si no estás a gusto, no entiendo por qué tienes que esperar a diciembre a que se acabe el contrato para irte", echó en cara.

"Kiko no da puntada sin hilo, es un tío muy listo", ha opinado, refiriéndose a que podría tener un plan B laboral. "Cuando hay que estar, hay que estar, no hay que ver momentos para tirar mierda".

"[Kiko] juega con una ventaja, él sabe que hay muchas cosas que muchos de los que estamos aquí sabemos que no podemos contar, sobre cómo se ha portado la productora con él. Tanto con él, como conmigo y con otros", ha revelado. "Sabe que hay cosas que la productora ha hecho por él, que le han ayudado, y que no se pueden decir".

"Considero que es un desagradecido", ha añadido. "En el peor momento de mi vida, que todo el mundo sabe cuál es, a mí aquí me dieron la mano. Él cuando ha necesitado una mano, sé que se la han echado [...] Está buscando que le echen".