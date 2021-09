Giner exigeix a Ribó la "màxima coordinació" perquè no es produïsca un "caos de mobilitat" en Falles

"Li demanem a l'alcalde la màxima coordinació en l'àmbit de la mobilitat en el centre de la ciutat de València per a evitar el caos circulatori", ha declarat en un comunicat Giner, qui ha afirmat que "sempre ha sigut difícil la mobilitat durant les Falles, però ara s'ajunta amb les noves direccions i sentits de carrers, les peatonalitzacions que ha implantat (Giuseppe) Grezzi i les obres de plaça de la Reina i plaça de Bruixes, en altres obres que s'estan realitzant en la ciutat de València".

Sobre aquest assumpte, el portaveu de Cs ha exigit a l'alcalde "màxima coordinació en assumptes de mobilitat, que com tots sabem, afecten molt als veïns". "Un exemple el tenim al carrer Peu de la Creu, ja que es desvia el trànsit en aquest carrer per als vianants per a girar cap a Maldonado i els camions no poden fer el gir. Si a més són els camions de bombers, ens trobem davant un problema greu", ha conclòs.