Detingut un home per gravar i assetjar una dona a la Platja d'Arenals del Sol d'Elx

La família de l'afectada es va personar el 22 d'agost en les oficines de la policia, situades en Arenals del Sol, on va comunicar els fets del possible assetjament. Segons van indicar els familiars, la jove, de 26 anys, es va adonar de la presència del presumpte assetjador, que la seguia per la via pública i es va situar a prop a la platja, "observant-la constantment durant l'última setmana".

L'afectada va manifestar als agents la seua intenció d'interposar denúncia davant el temor que la situació "poguera passar a majors".

Els testimonis van indicar que el presumpte autor dels fets encara es trobava allí i, davant aquesta situació, la patrulla de Policia Local es va dirigir fins a la zona.

En aproximar-se al seu punt, un agent va observar com l'home, en adonar-se de la presència policial, guardava un xicotet poal negre en la seua motxilla. Els agents van preguntar a aquesta persona pel succeït i aquest va reconéixer que es trobava gravant vídeo amb una xicoteta càmera USB a les usuàries de la platja.

Els agents van confirmar que una d'elles era l'afectada i la vista de l'exposat, l'home va ser detingut i traslladat a dependències policials.