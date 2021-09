El protocolo para la hostelería, con barras pero sin certificado covid, tendrá que esperar una semana más

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, lo ha confirmado este miércoles en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de las decisiones tomadas en la tarde del pasado martes por el comité clínico que asesora a la Xunta en materia de covid.

Si bien el Ejecutivo autonómico esperaba aprobar el protocolo sanitario para el sector hostelero en la reunión del comité de esta semana, finalmente no ha ocurrido así. Con todo, Comesaña ha remarcado que esperan el visto bueno para la semana que viene y que las conversaciones con el sector son continuas.

De hecho, tal y como ha apuntado, se han reunido esta misma mañana y ambas partes se sentarán nuevamente el próximo viernes. "Las conversaciones están siendo muy fructíferas. Seguimos avanzando con prudencia para llegar a un documento de consenso. Estamos en una pandemia y en la hostelería hay que trabajar con un escenario que necesita de nuevas reglas, que no dependa tanto de la situación epidemiológica y sí de la seguridad de los locales", ha explicado Comesaña.

PROTOCOLO "PIONERO"

El doctor Enrique Míguez, de la unidad de infecciosos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, que participa en el comité clínico y que ha intervenido en la rueda de prensa, también se ha referido al protocolo para la hostelería, "una vía que hay que seguir explorando", ya que hay que "aprender a convivir con el virus". "Este documento es pionero y busca la excelencia y mejora, así como la disminución de la transmisión en un lugar donde forzosamente hay que sacarse la mascarilla", ha indicado Míguez, que ha incidido en que el protocolo "permitirá llevar una vida más o menos normal".

Por su parte, El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, en un acto este miércoles en Vigo, ha señalado que, en aras de lograr un "marco normativo estable" es preferible "dedicar unos días más" a consensuar con el sector el protocolo de medidas anticovid que se implantará, y ha afirmado que la intención del gobierno gallego es que ese marco pueda ponerse en marcha durante este mes de septiembre.

Rueda ha defendido que un sistema que no depende del nivel de contagios de cada municipio, sino del "número de clientes y de la forma de trabajar" de los locales, es "bueno para todos", ya que consigue "que nadie tenga que cerrar" su establecimiento.

El nuevo protocolo, que será "pionero" a nivel nacional y del que todavía quedan "algunos flecos por matizar", apela a la implicación de los propios hosteleros, a los que se pedirá una declaración responsable, según ha recordado el vicepresidente de la Xunta, que también ha afirmado que la administración, como promotora de ese marco normativo, será "la primera" en buscar un sistema "de inspección" para supervisar que se cumplan las medidas.

Así, ha advertido de que los inspectores de Saúde Pública serán los encargados de controlar ese cumplimiento y que, si no respeta el protocolo, habrá "consecuencias". Del mismo, también ha avanzado que se pedirá "ayuda" a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como las organizaciones sectoriales, para que hagan labor de "concienciación y vigilancia".

BARRAS Y CERTIFICADO COVID

Uno de los aspectos más demandados por el sector y que, como ha avanzado el titular de Sanidade, contemplará el documento, será el uso de las barras en los interiores de los locales. Comesaña ha recordado además que se tendrán que ajustar los aforos y adoptar otra serie de medidas, por lo que, aunque se cierre el protocolo la semana que viene, "luego habrá un tiempo de incorporación de las medidas".

Con todo, lo que sí, en principio, no se incluirá en este documento será la obligatoriedad de presentar el certificado covid para acceder a los interiores de los locales de hostelería. "Si hay novedades en el recurso judicial, sí se incorporaría como requisito, pero ahora mismo no", ha apuntado Comesaña.

Respecto al certificado, el conselleiro ha insistido en que era "una buena solución" pero ha puntualizado que "respetan" la decisión judicial. En el recurso de la Xunta, según ha trasladado el titular de la Consellería, han insistido, entre otros argumentos, en que se trataba de una medida "consensuada con el sector".

"Entendemos que tiene inconvenientes pero trabajamos para reducirlos, admitiendo test de antígenos, dejando entrar a los menores de 12 años, no pidiéndolo en las terrazas, y hemos justificado además que el personal no lo necesitase porque no se quitaba la mascarilla. Y además se ha hecho un esfuerzo tremendo para administrar los certificados", ha recalcado Comesaña.

En cuanto a la situación del ocio nocturno, el conselleiro ha recalcado que son "ámbitos diferentes, ocio nocturno y hostelería", y que está prevista una reunión para la semana que viene.

HOSTELEROS

Por su parte, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha explicado que se mantendrán las negociaciones con la administración para buscar un sistema que se aleje del actual, con niveles de restricción según la incidencia del virus por cada municipio, y que relaje algunas "medidas drásticas", permitiendo más aforos, la apertura de las barras con distancia entre clientes, etc.

Mientras, el presidente de los hosteleros de la provincia de Pontevedra, César Ballesteros, ha recalcado que el nuevo protocolo debe "aunar seguridad sanitaria y equilibrio económico" para los negocios, con medidas "que no sean imposibles de llevar a la práctica".

Al respecto, ha lamentado que muchas de las restricciones adoptadas para la hostelería han sido "excesivas" y ha pedido que las inspecciones tengan un carácter "más aleccionador que sancionador" porque, normalmente, los inspectores de Saúde Pública "son muy exigentes".

AYUDAS AL SECTOR

Por otra parte, con respecto a las ayudas al sector, Alfonso Rueda ha vuelto a pedir al Gobierno de España que flexibilice los requisitos para que los hosteleros puedan acudir a las subvenciones con cargo a los 234 millones que destina el Ejecutivo central a Galicia.

El vicepresidente primero ha recordado que las anteriores órdenes de ayudas, "con los requisitos de la Xunta", repartieron toda la consignación; mientras que en la última orden, "con los requisitos del Gobierno de España", hay menos solicitudes que dinero disponible. "Hay un mal planteamiento de las condiciones (...), se trata de poner las cosas fáciles", ha reclamado.

En la misma línea, Cesáreo Pardal ha constatado que los hosteleros "no son capaces de cumplir" las condiciones que establece la administración central para el reparto de esas ayudas y ha asegurado que, de los 234 millones disponibles, "solo hay 70 millones comprometidos". "Le pedimos al Gobierno que lo medite", ha incidido.