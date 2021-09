Los famosos derrochan 'glamour' en la cabecera de 'MasterChef Celebrity 6', con la música de Lucas Vidal

El espectacular elenco de 16 celebrities en esta edición de MasterChef ríen, posan y lucen espectaculares outfits en la nueva cabecera del programa que une la cocina y las caras más mediáticas de España. MasterChef Celebrity ha publicado su vídeo, al ritmo de la música original del joven Lucas Vidal que interpreta la propia orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

Esta sexta edición reúne a un elenco de lo más llamativo, que dará que hablar durante la emisión del programa: David Bustamante, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi.

Los coros, los instrumentos de cuerda, viento y la percusión marcando el compás dan vida a esta cabecera por medio de la interpretación que la ORCAM protagoniza de la música de Lucas Vidal, mientras las estrellas del programa aparecen posando y luciendo sus mejores estilismos.

Este joven compositor ya ha participado en proyectos como Fast and Furious 6, Palmeras en la Nieve o Élite, con dos premios Goya, un Emmy y un premio Iris de la Academia de TV.

Como resultado de esta combinación, los espectadores habituales del programa no han tardado en comentar sus primeras impresiones: "Me parece genial la cabecera, ya con ganas de verla y poder comentarla", "es la primera vez que me encantan todos, deseando de que empiece". Otros han echado por tierra sus expectativas: "A mí me ha parecido horrible", "me falla Bustamante, qué pesadez".

El estreno de Masterchef Celebrity 6 está previsto para el mes septiembre, después de finiquitar las grabaciones que empezaron durante el mes de junio.