Adelante urge a poner freno a "competencia desleal y al intrusismo" que provoca pérdidas de más del 40% al taxi

Así, han incidido en que "está sufriendo pérdidas económicas de más de un 40 por ciento a consecuencia de la competencia desleal de las empresas multinacionales de VTC y del intrusismo de los taxis pirata, sin que ni desde el Ayuntamiento de Málaga ni desde la Junta de Andalucía se actúe con contundencia en las labores de control, inspección y sanción que les brinda la legislación vigente".

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, ha destacado que "el sector del taxi es un servicio público esencial, por lo que es necesario protegerlo frente a las empresas buitre que están operando, pero tanto el Ayuntamiento como la Junta están haciendo la vista gorda. Le exigimos al alcalde que controle las VTC para que se cumpla la normativa y que defienda el servicio público".

"Y junto a las medidas de control es esencial aprobar ayudas económicas en favor del taxi y el servicio público de calidad que presta, hasta la fecha lo único que se ha dado son 105 euros por taxi, cantidad que no les llega ni para comprar los botes de gel que deben tener en el vehículo", ha agregado.

Por su parte, la viceportavoz de la coalición de izquierdas, Remedios Ramos, ha exigido "el cumplimiento de la regulación, ya que no es tolerable que las VTC dupliquen a los taxis en Málaga. No es comprensible que cuando nos hallamos en un verano de gran afluencia, que ha supuesto una recuperación de los ingresos para el sector turístico, el taxi, sin embargo, aumente sus pérdidas por la competencia desleal de las VTC que campan a sus anchas en Málaga ante la falta de control del equipo de gobierno del PP y Cs".

El presidente de la Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi (AMAT), Miguel Martín, ha criticado "la situación caótica que sufrimos, estamos siendo tratados injustamente por la Junta y por el Ayuntamiento de Málaga, que no están haciendo cumplir la normativa, a pesar de que sufrimos una brutal competencia desleal por parte de las empresas multinacionales que trabajan impunemente como si fueran taxis, una situación que nos está provocando pérdidas superiores al 40 por ciento".

Martín ha recordado que "tanto el Ayuntamiento como la Junta se comprometieron a controlar la actividad de la flota de VTC, pero no lo están haciendo. No se cumple con la normativa, estos vehículos están invadiendo las paradas y recogiendo a viajeros a mano alzada".

"La comunidad autónoma y el municipio tienen herramientas legales para combatirlos, pero no las están empleando y están viniendo a trabajar vehículos incluso desde otras provincias. Estimamos que durante el verano estamos teniendo el doble de VTC que de taxis, cuando legalmente tendría que existir una VTC por cada 30 taxis", ha dicho.

De igual modo, ha agregado que "otro problema grave es el del intrusismo por parte de vehículos pirata, con la inseguridad añadida que provocan en detrimento de los viajeros".

"Tenemos operativas mafias organizadas que actúan, principalmente, en el aeropuerto o la estación de tren. Antes del verano el equipo de gobierno se comprometió a controlarlos y le hemos reclamado en muchas ocasiones una unidad especializada de la Policía Local para estas labores, pero no nos atienden, argumentan que no tienen medios. Los servicios públicos hay que cuidarlos, no destruirlos", ha concluido.