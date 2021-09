García Egea sobre la salida de Dalmau del Consell: "Los cambios responden a un intento de no hundirse"

"Lo único a lo que responden no es a un impulso político sino a un intento de no hundirse. Estos cambios responden a achicar agua, no a avanzar con pasos firmes ni a poner a la Comunitat en velocidad de crucero", ha afirmado el responsable 'popular'.

García Egea se ha pronunciado de este modo en València, donde ha visitado junto a responsables de la formación en esta ciudad y en la Comunitat Valenciana la falla del Pilar en el inicio de los actos falleros de 2021, preguntado por la salida de Martínez Dalmau del Ejecutivo autonómico.

"Hoy estamos viendo cómo los ciudadanos asisten atónitos a este sainete que supone los cambios que se están produciendo en el Consell", ha expuesto.

Tras ello, ha manifestado que se está viendo como "el Botànic -el gobierno valenciano que conforman PSPV-PSOE, Compromís y Podem- se ha convertido en el Titànic" y "cómo estos cambios no obedecen a una mejora en la atención a los ciudadanos, en el trabajo del gobierno regional sino simple y llanamente a disputas internas".

El secretario general del PP ha aseverado que los ciudadanos deben saber que "no estamos mejor que ayer" y que "los cambios en el gobierno de Ximo Puig -el presidente de la Generalitat valenciana- no van a mejorar en nada la gestión diaria, no van a bajar impuestos, no van a levantar limitaciones contra los hosteleros y no van a ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat".

"Los ciudadanos asisten atónitos a cómo en el ecuador de la legislatura el Botànic, más que al Titànic se parece a un barco que no navega con rumbo fijo".

Preguntado por si el posible sustituto de Martínez Dalmau en el Consell, Héctor Illueca daría más peso en este ejecutivo autonómico a la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, García Egea ha respondido que "de momento, lo que hemos visto es que los valencianos están perdiendo peso en el Gobierno valenciano".

"Si Yolanda Díaz va a ser la que tome las decisiones sobre la Comunitat, lo cierto es que los valencianos pueden esperar poco de esto", ha dicho, tras lo que ha censurado que "nadie se ha preocupado de los temas importantes que preocupan a la Comunitat".

"Sea Dalmau, sea Illueca, sea Yolanda Díaz o sea Ione Belarra, nadie, ninguno de los cuatro ni Ximo Puig se va a encargar de mejorar la financiación de la Comunitat, de mejorar las infraestructuras con el Corredor Mediterráneo o con Cercanías, ni de mejorar el trasvase Tajo-Segura", ha añadido.

Teodoro García Egea ha considerado que pasará "lo contrario" porque "Illueca piensa lo mismo que Dalmau, Puig, Ribera -la ministra de Transición Ecológica- y Díaz, que hay que cerrarlo", mientras el PP aboga por "apoyar a una agricultura pujante" y "mantener los acuerdos que en su momento se hicieron con respecto al trasvase".

"Lo que está claro, se llame Illueca o Dalmau, es que Ximo Puig sigue teniendo cero influencia en Madrid para solucionar los problemas de los valencianos. No se trata de otra cuestión, hoy Ximo Puig no tiene voz para exigir en Madrid mejoras para la Comunitat", ha argumentado.

"NO SE LE CONOCE GESTIÓN ALGUNA"

Por su lado, el presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha acompañado a García Egea en su visita en València, preguntado también por la salida de Martínez Dalmau del Consell, que sin entrar en cómo se llevan los integrantes de este ejecutivo y su "sainete" puede decir que "abandona el gobierno valenciano un vicepresidente de Vivienda al que no se le conoce gestión alguna".

"Lo que me preocupa es el acceso de los jóvenes a la vivienda, que la lista de espera para acceder a viviendas públicas está creciendo todos los días, que el presupuesto en ejecución de vivienda pública y que no hay política pública de vivienda", ha manifestado. Mazón ha censurado que "con Podemos en la Generalitat es cuándo más desahucios se han producido y cuándo más está subiendo la luz".