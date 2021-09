El AMPA de la escuela 'Caballito Blanco' de Valladolid protesta por "la pasividad" del Ayuntamiento

La concentración, en la que han participado varias decenas de personas entre padres y madres y los propios escolares, se ha celebrado a mediodía de este miércoles, después de que a primera hora de la mañana, según han señalado fuentes del AMPA en un comunicado recogido por Europa Press, tuviera lugar en la Escuela la reunión de inicio del curso escolar.

A ese encuentro ha acudido una representante del Ayuntamiento para ofrecer explicaciones a los padres respecto a los despidos, días antes, de las trabajadoras del centro "sin previo aviso, ni a los padres, ni al Consistorio, ni a las propias maestras, y sin motivo aparente".

Según el AMPA, la representante del Área de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento "no solo no ha ofrecido ninguna respuesta ante la situación, sino que ha amparado a la empresa en sus actuaciones" y "tal y como ha explicado, según la documentación firmada en la tarde de ayer Eulen sí que habría cumplido con la condición de no despedir a más del 50 por ciento de las trabajadoras".

Sin embargo, la Asociación apunta que "se han producido diversas irregularidades y faltas graves por parte de la empresa", ya que consideran que Eulen "solo tiene en cuenta los despidos realizados en las últimas tres semanas", por lo que excluye del recuento el cese de la directora del centro en julio, lo que permite que en esas "cuentas" no se supere el 50 por ciento de despidos.

Además, el AMPA señala que se han visto obligados a readmitir ya a una de las tres maestras despedidas el 18 de agosto, porque "está embarazada y su despido a todas luces es ilegal".

"Con estas dos triquiñuelas, tomar como referencia el plazo que mejor les conviene y haber tenido que readmitir porque no les quedaba otra a una trabajadora embarazada, justifican hacer lo que les da la gana, con el amparo del Ayuntamiento de Valladolid que es lo más grave", continúan.

Además, añaden que observan irregularidades "sin resolver y sin respuesta por parte del Consistorio" como que Eulen no ha notificado oficialmente los despidos a dicha administración, "pese a que era su obligación".

Además, indican que se alega como motivo de despido la menor antigüedad de las trabajadoras despedidas, pero en cambio "se ha incorporado a una trabajadora con menos antigüedad, simplemente por amiguismo".

"Creemos que nos están tomando el pelo, tanto Eulen como el Ayuntamiento por permitir todo esto. Por no hablar del trato vejatorio que está ejerciendo la empresa con las trabajadoras despedidas y con los padres y madres. A ellas siguen sin llamarlas y no les cogen el teléfono, tampoco a nosotros", han asegurado representantes del AMPA de la escuela.

La asociación tiene previsto "seguir adelante con su denuncia acudiendo a otras instancias legales, hasta que se readmita a las trabajadoras despedidas" y han criticado que a los representantes de la empresa "les da igual" que detrás de este problema "hay bebés y niños". "Lo que nos sorprende e indigna a la vez es que al Ayuntamiento también", han lamentado.