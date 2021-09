Villarino apela a la "integración" del PSOE ourensano para el Congreso Federal, para lo que contactará con Noela Blanco

Preguntado por el proceso interno en un acto celebrado este miércoles en Ourense, Villarino ha subrayado que el PSOE es un "proyecto colectivo" y que el Congreso Federal que la formación celebrará en Valencia servirá para "ratificar a Pedro Sánchez y una forma de hacer política" que todos "comparten".

"Por lo tanto, no es una cuestión personal, no es relevante mi postura a nivel personal. Es relevante la postura de grupo, colectiva", ha incidido para asegurar que está "a favor de una integración" al considerar que "no hay discusión en estos momentos" y que todos los militantes respaldan las políticas de Pedro Sánchez.

Además, sobre la intención de Noela Blanco de presentar candidatura, ha explicado que el partido se pondrá en contacto con ella "para preguntarle si está si está dispuesta hacer una integración en un proyecto colectivos". "Entendemos que seguro que sí. Nosotros no vamos a apostar por otra cosa que no sea el proyecto del PSOE", ha incidido.

En concreto, Blanco, que dejó su escaño en el Pazo do Hórreo tras no ser elegida para la lista de los socialistas en las elecciones autonómicas del verano de 2020, perdió en 2017 las primarias a la Secretaría Provincial ourensana frente a Rafael Villarino, próximo a Caballero.