SUST.- Puig presenta la seua candidatura per a repetir com a secretari general del PSPV en el pròxim Congrés Nacional

Puig ha formalitzat a les 9.30 hores d'aquest dimecres la presentació de la seua candidatura, dia en el qual s'acaba el termini establit per a fer-ho amb vista al XIV Congrés Nacional del PSPV, que tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de novembre a Benidorm.

A les 20.00 hores d'aquest dimecres es tanca el termini de presentació de candidatures i és fins ara l'única presentada. En el cas de no haver-hi més, que no s'esperen, en la pràctica serà ja el secretari general del PSPV encara que encara quedaran tràmits formals per realitzar-se.

El propi Puig ha anunciat la presentació de la seua candidatura en un missatge en les seues xarxes socials: "Acabe de formalitzar la presentació de la meua candidatura com a secretari general del PSPV-PSOE".

"Una enorme responsabilitat. Un immens honor representar al socialisme valencià. És l'hora de la resposta justa a la pitjor crisi que hem conegut. Convicció, diàleg i determinació", conclou el text.