García Egea sobre la candidatura d'Ayuso al PP Madrid: "Tots els candidats a congressos regionals tenen el meu suport"

"Tots els candidats que es presenten congressos regionals, siguen qui siguen, tenen el meu suport", ha assegurat. El responsable 'popular' s'ha pronunciat així a València, on ha visitat al costat de responsables del PP en aquesta ciutat i a la Comunitat Valenciana la falla del Pilar en l'inici dels actes fallers de 2021, preguntat per eixe anunci d'Isabel Díaz Ayuso.

"De moment, no hi ha cap congrés convocat pel que fa als congressos regionals. Això s'anirà veient a poc a poc", ha manifestat, després del que ha mostrat el seu suport als qui concórreguen a ells.

"Per descomptat, com hem vist ací a la Comunitat Valenciana", on "s'ha convocat un congrés" i "Carlos Mazón ha sigut triat president", ha comentat. "Per tant, tot els afiliats tenen el meu suport. Tots els candidats que es presenten congressos regionals, siguen qui siguen, tenen el meu suport, com quan Carlos Mazón va ser triat ací en la Comunitat Valenciana el va tindre", ha asseverat