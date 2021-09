El programa del verano ha desvelado que Ortega Cano y Gloria Camila están estudiando tomar medidas cautelares para proteger lo que se vaya a publicar en torno al supuesto diario de Rocío Jurado. La reportera Marta Riesco ha explicado que las medidas cautelares van dirigidas contra Rocío Carrasco y contra el medio que vaya a publicar estos escritos personales de la cantante.

De esta manera, la hija pequeña de 'La más grande' podría proteger a su padre frente a futuras publicaciones, pero parece que el objetivo principal es proteger la imagen de su madre. Según ha explicado la periodista, las medidas se basan en el derecho al honor y a la intimidad de la artista: "Se considera que esos manuscritos, que también se han llamado diarios, no tendrían el permiso de Rocío Jurado para hacerse públicos".

Además, Riesco ha desvelado que en el caso de que la cantante hubiera dado su consentimiento para su publicación, los escritos serían considerados "obras literarias". Si esto se cumpliese, tendrían un valor económico, por lo que tendrían que añadirse como parte de la herencia y, por tanto, todos sus herederos tendrían constancia de la existencia de los mismos.

Los manuscritos de Rocío Jurado podrían ser "obras literarias", y en el caso de tener valor económico, deberían formar parte de la herencia, según ha explicado Marta Riesco #PdV1S https://t.co/qN4xAmacdk — El programa del verano (@elprogramadear) September 1, 2021

La colaboradora Paloma García-Pelayo ha defendido que, en el caso de los escritos de la de Chipiona, no puede contemplarse este escenario, ya que no se trata de unos diarios como tal ni la artista dejó por escrito que tuvieran que caer en manos de todos sus hijos. La decisión de Gloria Camila podría ser un revés contra Rocío Carrasco, que tiene la intención de revelar parte de lo que su madre contó en estas anotaciones privadas.

No obstante, Paloma García-Pelayo ha recordado que la hija mayor de 'La más grande' aún no se ha pronunciado sobre lo que hará con los escritos de su madre. "Los manuscritos existen, pero ni siquiera ha tomado la decisión, qué es lo que va a utilizar y que no", ha añadido la colaboradora.