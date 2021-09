El 112 estableix emergència situació 1 per inundacions a Vinaròs com a conseqüència de les pluges

El Centre de Coordinació d'Emergències ha establit emergència situació 1 per inundacions a Vinaròs (Castelló), així com preemergència nivell 2 taronja per pluges i tempestats a les províncies de Castelló i València.

Diverses unitats de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana i efectius del Consorci Provincial de Bombers treballen en una desena d'avisos de persones afectades per les fortes pluges caigudes a Vinaròs, segons ha informat el 112 en el seu compte de Twitter.

Així mateix, els servicis d'emergència de Catalunya han sol·licitat ajuda a la Comunitat Valenciana davant les grans borses d'aigua que han obligat a tancar l'AP-7 entre Tarragona i Castelló.

Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a la Comunitat Valenciana, a la ciutat de Vinaròs ha plogut menys, però en l'extrem nord del terme municipal, en el límit amb Tarragona i al sud d'aquesta província, les pluges han sigut torrencials, la qual cosa dóna lloc a crescudes de rius, rambles i barrancs.