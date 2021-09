Coronavirus.- El alcalde confía en que la actual fase de la pandemia sea de "superación y sin marcha atrás"

En declaraciones a los periodistas al presentar la XIX Feria Internacional de Caballo 2021 'Cabalcor', que se celebra desde este jueves, el regidor ha señalado que "ha pasado un año y medio de pandemia" y "afortunadamente, en Córdoba los niveles de vacunación son altísimos", y bajan los casos de contagios.

No obstante, ha apuntado a seguir "el cumplimiento de las medidas y normas básicas, como la distancia social, el uso de mascarillas y la higiene de manos, que siempre va a estar presente durante un tiempo y es bueno que se siga cumpliendo para que conforme se vayan relajando las medidas no haya marcha atrás".

En este sentido, se ha mostrado "muy satisfecho por la evolución de la pandemia, que claramente ha cogido un declive enorme", y está "confiado en que ese declive ya no tenga marcha atrás".

En relación con la Velá de la Fuensanta, Bellido ha comentado que "hasta el 18 de agosto, hace 14 días, estábamos en nivel tres de alerta sanitaria", por lo que "en dos semanas ya no daba tiempo a montarlo", aunque ha resaltado que "hay unos programas alternativos con actuaciones, pero la Velá, como se conoce, ya está suspendida y no se va a retomar, francamente, porque no da tiempo".

Al respecto, ha señalado que "si hubiera habido algo más de margen, seguramente se podría haber intentado, pero no ha habido tiempo para hacerlo", a lo que ha agregado que "tampoco pasa nada por esperar un año más, asegurar y no meter la pata en el último momento", de modo que "el año que viene se pueda hacer".

Igualmente, la delegada de Promoción, Marián Aguilar (PP), ha explicado que "hay un programa alternativo con el objetivo de no perder la esencia en el barrio de la Fuensanta, buscar el apoyo al sector de la restauración en el barrio y con el compromiso de apoyar la programación cultural que se va a ofrecer, que tendrá actividades tanto de mañana, como de tarde, en la plaza del Pocito", con "coros rocieros y academias de baile", entre otras, todo ello "con el formato de una cultura segura", ha subrayado.

En otro orden de cosas, sobre la subida de la factura de la luz, el alcalde ha calificado la situación de "disparate" y que "no se acierta a ver ninguna posible solución por parte del Gobierno", algo a lo que "debería dedicarse", ha recomendado el regidor.