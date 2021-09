García Egea afirma que "no és possible renovar el CGPJ sense avançar en la independència i en la despolitització"

García Egea ha dit que per als 'populars' és "important" renovar el CGPJ però ha subratllat que "igual d'important és garantir la imparcialitat, la despolitització i avançar cap a un òrgan de govern dels jutges totalment independent del poder polític".

El responsable 'popular' s'ha pronunciat d'aquesta manera a València, on ha visitat al costat de responsables del PP en aquesta ciutat i a la Comunitat Valenciana la falla del Pilar en l'inici dels actes fallers de 2021.

Teodoro García Egea ha fet aquestes declaracions després que el president del Govern, Pedro Sánchez, haja exigit aquesta jornada als 'populars', en l'acte de reinici del curs polític, que complisquen "amb les seues obligacions constitucionals" pactant la renovació del CGPJ i d'altres òrgans.

"Seguim estenent la mà", ha afirmat el secretari general del PP, que ha destacat que així ho va fer aquest dimarts el president de la formació, Pablo Casado, "per a avançar en la despolitització".

García Egea ha indicat que ara hi ha "una gran oportunitat" per a eixe acord i ha insistit en el plantejament fet per Casat per a "despolititzar i reforçar la independència dels òrgans constitucionals, com el Consell General del Poder Judicial" i "altres òrgans on la independència sempre ha de ser reforçada".

"Per tant, si el Govern arreplega la mà estesa de Pablo Casado per a reforçar la independència i augmentar la despolitització, el PP estarà en eixa senda", ha manifestat. Després d'açò, ha precisat que "si el Govern vol seguir fent el que veníem fent fins ara, el PP, lamentablement, no estarà ací".

El secretari general del PP ha assenyalat que aquesta formació ha rebut "un mandat" dels seus afiliats en el Congrés Nacional i dels espanyols en unes eleccions i ha exposat que per açò, ha de "fer valdre els compromisos" adquirits amb "la ciutadania".

"No és possible renovar els òrgans constitucionals sense avançar en el seu despolitització i la seua imparcialitat. Aquest és el missatge que volem traslladar-li clarament al Govern", ha conclòs.