La ministra de Transportes defiende implantar nuevos peajes para poder "garantizar la seguridad vial"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha vuelto a defender el plan del Gobierno de imponer nuevos peajes en las autopistas españolas. Esta vez, eso sí, lo ha hecho apelando a la necesidad de que las vías sean conservadas en buen estado para seguir garantizando la seguridad vial. En una entrevista concedida a Ser Catalunya, la ministra ha subrayado su "voluntad firme" de "garantizar la seguridad vial" a través de un adecuado mantenimiento de las carreteras y defendió, para ello, "un modelo a través de tarifación" de la red viaria.

La sucesora de José Luis Ábalos, que también abogó por cobrar a los usuarios de las carreteras, tal como apuntó el Gobierno en el plan de reformas enviado a Europa a cambio de los fondos de recuperación, ha asegurado que la red de carreteras del país ya es segura, pero ha deslizado que para que siga siendo así se habrá de financiar su cuidado a través de nuevos peajes. Sánchez no ha concretado cómo funcionarán, aunque ha afirmado que serán diferentes a los actuales.

Tampoco ha puesto fecha a la entrada en vigor de la medida, pues ha asegurado que será "en los próximos meses" cuando su Ministerio tenga preparada una primera. "Ahora mismo no podemos concretar un modelo", ha admitido Sánchez, que ha prometido que los peajes se basará en un modelo "público, justo, homogéneo y que no genere agravios comparativos entre territorios".

Este argumento lo repitió este martes en una rueda de prensa que realizó para recordar que este miércoles se han levantado las barreras de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 norte y C-33, lo que supondrá un ahorro anual de 752 millones de euros para los conductores de Cataluña y de 90 millones en el caso de los de Aragón. "No tendrán nada que ver con los peajes que tenemos en la cabeza", ha insistido Sánchez, al tiempo que ha afirmado que las carreteras "son las únicas infraestructuras de las que el ciudadano no participa en su conservación".

Otro de los argumentos que ha dado la responsable de Transportes para implantar el sistema tarifario es el 'quien contamina, paga'. En su intervención, ha recordado que España debe reducir las emisiones contaminantes que emiten los vehículos: "Hemos de cumplir unos objetivos de reducción de emisiones". Además, también ha afirmado que "si el conductor no quiere pagar, tiene otras vías", en referencia a las carreteras secundarias.

Esto, en cambio, podría ser un inconveniente para la tendencia de reducción de siniestralidad vial, como han defendido ya desde diferentes asociaciones de automovilistas, pues las carreteras que no son ni autopistas ni autovías representan en la actualidad el 75% de los fallecidos en viales interurbanos en los últimos años de acuerdo con los datos oficiales de la DGT. Entre los años 2013 –primer año con estadísticas desglosadas por tipo de vía para todo el Estado– y 2019 –último ejercicio antes de la pandemia–, fallecieron 2.155 personas en autopistas (545) y autovías (1.610) y 6.735 en las otras vías.

Nueva apelación al consenso

A lo largo de la entrevista, Raquel Sánchez ha asegurado que para que el Gobierno aplique los peajes, que en un principio iban a entrar en vigor en 2024, se deberá llegar a un consenso entre las formaciones políticas y las asociaciones implicadas. "La implantación de un modelo requiere de consensos que se han de trabajar", ha resumido ante los micrófonos.

Esta idea ya la deslizó Ábalos, que tras la polémica generada cuando se lanzó la idea, llegó a decir que no se implantarían esos peajes si no hubiera consenso. "Se trata de abordar el debate. El cómo y cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto y, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del gobierno real vendremos a las Cortes y a los grupos parlamentarios a ver qué podemos hacer entre todos y, si no es así, evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante", aseguró en su último Pleno en el Senado.