Arriba una pastera de matinada a l'Alfàs del Pi amb huit persones a bord

En l'embarcació anaven set homes i una dona, tots majors d'edat, i d'origen algerià en aparent bon estat de salut, tal com han assenyalat fonts de la Policia Nacional, encara que un d'ells ha hagut de ser atès per xicotetes cremades en un braç.

Posteriorment, al voltant de les cinc del matí, els huit migrants han sigut traslladats fins al Port d'Alacant per a avaluar la seua salut i realitzar-los les proves PCR per a detectar possibles casos de coronavirus, tal com contempla el protocol sanitari.

Aquesta pastera és la primera que arriba a costes alacantines al setembre, després d'un estiu en el qual han arribat diverses embarcacions a punts com Santa Pola, Xàbia, Benidorm o el Pilar de la Foradada.