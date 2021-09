El Delta del Ebro sufre una devastadora inundación por la DANA: riadas y personas en peligro por las lluvias

La zona del Delta del Ebro está sufriendo el impacto de la primera DANA de septiembre. El municipio de Alcanar ha acumulado 77,7 litros por metro cuadrado este mediodía en tan solo 30 minutos, según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña, que sitúa el total recogido en las últimas horas en esta población en casi 168 litros.

El agua caida sobre Alcanar está dejando imágenes de cómo las fuertes lluvias e inundaciones arrastran todo lo que encuentran a su paso

Protección Civil ha situado en alerta el plan Inuncat por la intensidad de las lluvias en el Montsià y en el Baix Ebre y las incidencias por inundaciones que se están produciendo. Pide a la ciudadanía que evite la movilidad en las próximas dos horas, puesto que las lluvias pueden mantenerse intensas.

⛈ ⚠ Els xàfecs del sud descarreguen amb intensitat forta. A Alcanar s'han recollit 37,7 mm en tan sols 30 minuts i ja porten recollits 67,2 mm. També arriben més ruixats per altres punts de l'oest. pic.twitter.com/RMpsM8lvPf — Meteocat (@meteocat) September 1, 2021

Los Bomberos han recibido entre las 12 y las 13 horas 126 avisos por inundaciones, especialmente en Alcanar, con 96 llamadas. También el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento porque la ciudadanía no salga de casa, puesto que la movilidad es ahora de alto riesgo.

La lluvia obliga a cortar la AP-7 y la N-340 en puntos de Tarragona



Las lluvias torrenciales que han inundado bajos y calles en el Baix Ebre y el Montsià (Tarragona) han obligado a cortar la N-340, entre Amposta y Alcanar, la AP-7, en Ulldecona en dirección Tarragona, y la carretera local TP-3318 en Ulldecona.

Además, las fuertes lluvias han dejado sin suministro eléctrico a 10.000 usuarios de la zona, si bien poco después la afectación se ha reducido hasta los 5.500 abonados, según Protección Civil.

Han elevado el nivel de alerta el plan de inundaciones por la intensidad de las lluvias en el Montsià y el Baix Ebre y las incidencias por las inundaciones y ha recomendado no aparcar en rieras o zonas inundables, alejarse de ellas, no atravesar zonas inundables o pasos subterráneos, no ir a garajes o lugares donde se acumule el agua y evitar circular por caminos y vías secundarias cerca de ríos y rieras.