Podemos muestra en el Parlamento peces muertos del Mar Menor y pide la dimisión del consejero murciano

La diputada de Unidas Podemos en el Parlamento de Murcia, María Marín, ha mostrado este martes en su intervención durante el pleno para abordar la crisis del Mar Menor un tarro lleno de peces muertos para criticar la "nefasta gestión" del Gobierno regional, liderado por el popular Fernando López Miras.

En concreto, la diputada se ha dirigido al consejero murciano de Medio Ambiente, Antonio Luengo, a quien ha pedido que dimita y ha recriminado que no lo haya hecho "hace semanas".

"Este es el resumen de la gestión del Gobierno Regional. No hay informe más auténtico, más realista y más certero. Señor Luego, le pido que dimita", ha dicho la diputada. A través de sus redes sociales, ha añadido que este lunes ha querido "dejar algo bien claro: este puñado de terratenientes no representa a la mayoría de nuestros agricultores, gente honrada y trabajadora que no se merece la imagen que estos días se está proyectando de nuestra tierra en todo el mundo".

María Marín ha reprochado al Gobierno regional que diga que el problema del Mar Menor sea solo culpa del Gobierno central. "Si eso fuera así, no mandaría a sus operarios a limpiar las pintadas que denuncian la situación del Mar Menor".

Ha lamentado que López Miras haya apostado por no comparecer y "esconderse detrás de sus consejeros". La parlamentaria, que ha exigido la dimisión del consejero, considera que Luengo "debería haber dimitido hace semanas por pasar a la historia como el consejero que permitió que el 'lobby' agroindustrial llevase al límite de la catástrofe al Mar Menor, negándose a perseguir y desmantelar cultivos y desalobradoras ilegales, obstaculizando además que se tramitasen las sanciones previstas en la ley".

Comparecencia de Luengo

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha reiterado en la Asamblea Regional que actualmente hay "medidas paralizadas por la falta de permiso del Ministerio". Ha exigido que se desbloqueen autorizaciones que se han solicitado como la rehabilitación de las salinas de Marchamalo o la aprobación de una solución para desarrollar una técnica que permita oxigenar el Mar Menor.

Luengo ha comparecido a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno regional ante la reciente aparición de miles de peces muertos en las playas.

Durante su intervención ha defendido el compromiso que tiene el Gobierno regional para solucionar el problema de la laguna salada. Ha recordado que cuando se constató la muerte de fauna en la zona sur del Mar Menor, ya se advirtió desde la Consejería que había zonas de la laguna salada donde existía menos oxígeno. "Llevábamos advirtiendo durante un tiempo que los parámetros del Mar Menor venían aumentando, nadie puede decir que ocurrió por sorpresa", ha dicho.