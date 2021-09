Hosteleros estiman un 35% las pérdidas en verano y aguardan un "otoño prometedor" con la vuelta a la normalidad

Así lo ha manifestado el presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque, en declaraciones a los medios. En esa intervención ha recordado que el sector al que representa ha sido "el que más personas ha sacado del paro, como lo demuestran las cifras de empleos registradas en mayo y junio".

"En primavera, las inciativas del Consejo de Hermandades y Cofradías, el turismo nacional y la desescalada anunciada por el Gobierno a partir de mayo, entre otros factores, propiciaron que miles de personas pudieran salir del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)", ha asegurado Luque. "Cuando recuperemos la normalidad, seremos el sector que más personas saque de las listas de desempleo".

En este sentido, el presidente de la patronal hostelera sevillana ha pedido a la Junta de Andalucía que continúe en la línea de reducción de las restricciones para el sector. "Se trata de un primer paso y ahora esperamos que las próximas semanas volvamos a la normalidad, que es lo que estamos pidiendo", ha afirmado.

El Comité Regional de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía acordaba este martes ampliar hasta la 2 de la madrugada el horario del sector hostelero, pero con la 1 como hora límite de servicio; así como la apertura del ocio nocturno hasta las 3,30 horas de la madrugada aunque con cese del servicio a las 3.

Sin embargo, el también vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía ha pedido a la Junta ampliar hasta las 3 de la madrugada el horario en bares y restaurantes y hasta las 7 de la madrugada el de los establecimientos de ocio nocturno, así como que las empresas de cáterin tengan un otoño con "normalidad absoluta". "La licencia en la hostelería es hasta las 3 de la mañana", ha añadido.

"Somos un sector que está demostrando un compromiso absoluto con las normas de la Junta y no entendemos que con un 80 por ciento de inmunidad frente al Covid y los buenos datos sanitarios, la cultura y la hostelería sigamos teniendo restricciones cuando otros sectores ya no las tienen", ha asegurado Luque.

FALTA DE AYUDAS

El presidente de la AHS ha criticado, además, que las ayudas previstas por los distintos gobierno destinadas al sector sigan sin llegar. "La Junta anunció en mayo ayudas de 3.000 euros, pero a día de hoy no las hemos recibido; en cuanto a las estatales, tienes que demostrar que has tenido un 30 por ciento de pérdidas respecto a 2019, te responden a los tres meses, te piden otra documentación, pero no sabemos cuándo va llegar. Esas ayudas hacen falta ahora, ya que cada vez estamos más asfixiados".

Para Luque, es necesario que la Junta "esté de nuestro lado" y que "se reúna con nosotros como han hecho otros presidentes de comunidades". "Pedimos diálogo, no buscamos otro camino. Somos un sector fundamental para la recuperación de la economía", ha concluido.