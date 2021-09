El PSOE pedirá "retirar" la reestructuración sanitaria y ayudas para los afectados por el incendio de Ávila

Así lo ha señalado la secretaria general del Grupo Socialista, Patricia Gómez, quien ha incidido en que se presentan estas dos iniciativas "pensando en los intereses y los derechos de los ciudadanos" de Castilla y León frente a los que están ocupados "con sus cuitas internas y luchas de poder".

Así, ha concretado que la primera de las PNL trata de que se retire la reordenación de la Atención Primaria en el medio rural que se pretende llevar a cabo en los próximos meses y que la Junta lleva intentando implantar hace tiempo pero que paró primero por las protestas ciudadanas y de profesionales y después por la pandemia.

"Pero otra vez vuelve a la carga con el plan para cargarse la Atención Primaria en el medio rural", ha aseverado Gómez, quien ha apuntado que el plan o desconoce situación social y demográfica de la Comunidad o, "conociéndola, les da igual", porque busca desmantelar la sanidad en el mundo rural en general y la Atención Primaria en particular.

La procuradora socialista ha asegurado que es "vergonzoso" el "desprecio absoluto" del Gobierno de la Junta ante los profesionales y la Atención Primaria del medio rural. "No sólo no les da vergüenza, sino que pretenden seguir adelante, no se lo vamos a permitir", ha advertido la socialista, quien ha recordado que en el próximo pleno PP y Cs ya no tienen mayoría y habrá que ver lo que pasa "y si se puede frenar el desmantelamiento de la sanidad en zonas rurales".

En cuanto a las afirmaciones de Fernández Mañueco de que no se va a cerrar consultorio alguno, Patricia Gómez ha aseverado que "es que no hay más que cerrar" y le ha instado a que pregunte a sus propios alcaldes, del PP. "Abiertos nos referimos a dotarles de los medios humanos para atender a los ciudadanos", ha aclarado la socialista, quien ha criticado que Mañueco y el Gobierno autonómico, "si a algo se han dedicado, es a desmantelar la sanidad y la Atención Primaria".

Además, ha incidido en que el modelo del PP es el cierre consultorios, mientras que la otra parte del Gobierno -en referencia a Cs- "harán lo que al final mande Mañueco y el PP" porque considera que si unos están interesados en su "liderazgo" los segundos lo están "en no enfadar a sus socios de Gobierno porque dentro de dos años ocupar algún puesto en sus listas".

AFECTADOS POR INCENDIOS

Por otro lado, en una segunda iniciativa los socialistas piden a la Junta de Castilla y León que "se ponga a trabajar" y establezca ayudas para los afectados por los incendios en Navalacruz y Cepeda la Mora (Ávila) y en este mes se tenga preparado un plan de recuperación económica, social, de restauración ambiental y cultural para la zona.

En concreto, Patricia Gómez ha explicado que instarán a la Junta "a que haga lo que no hecho hasta ahora, ponerse a trabajar" dado que, a pesar de que el incendio tuvo un origen fortuito, el Gobierno debería haber puesto medios "con anterioridad" para que la propagación no fuera la que fue y haber luchado de manera "eficaz y efectiva".

A este respecto, ha recordado que el PSOE ya advirtió de la situación y presentó iniciativas parlamentarias para cambiar y modernizar el operativo de lucha contra incendios de CAstilla y León. "Y Mañueco dijo no, no pueden hacerse los tontos, ha pasado esto porque no han puesto los medios adecuados", ha agregado la procuradora.

La secretaria general del Grupo Parlamentario ha insistido en que ya presentaron sus propuestas para mejorar, modernizar y dotar de más profesionales en las extinción y lucha contra incendios, tras lo que ha recordado que hay un 40 por ciento de plazas de agentes medioambientales que están sin cubrir, así que soluciones habían dado pero el fuego ha calcinado 23.000 hectáreas "porque no se contaba con los medios suficientes para luchar y extinguir el incendio".

Por ello ahora, una vez que el Gobierno de España ha declarado ya a las superficies afectadas como zona castrófica, piden a la Junta que se pongan "de manera inmediata" ayudas directas para los afectados y en septiembre se tenga listo un plan de recuperación económica y social y restauración ambiental y cultural, con ayudas directas a ganaderos y explotaciones agrarias pero también a los ayuntamientos para que puedan compensar todas pérdidas económicas y puedan sufragar los costes tras lo ocurrido.

En cuanto a la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para explicar lo actuación en estos incendios, Patricia Gómez ha admitido que hubieran preferido que se celebrara "lo antes posible" y antes del 20 de septiembre, fecha inicialmente fijada, pero ha aclarado que las comparecencias las marcan las Cortes y los presidentes de las comisiones. "Esperamos que dé las explicaciones necesarias sobre lo ocurrido y las medidas a tomar", ha agregado.

Gómez ha destacado que se trata de dos iniciativas que sólo cumplen el objetivo de defender los derechos de los ciudadanos de Castilla y León y velar por sus intereses, "estar al pie del cañón y no en cuitas internas".