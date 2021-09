García Egea insta a Sánchez a bajar la luz, la cesta de la compra y la inflación: "Todo lo que no sea eso es un parche"

Asimismo, ha considerado que el inicio del curso político del responsable del Ejecutivo central será "la factura de la luz que reciban muchos españoles" este mes de septiembre, en la que se verá que se paga "el doble de luz" que "hace un año". García Egea ha rechazado que "lo único" que Sánchez proponga para abaratar la electricidad sea "una comisión de diputados para que lo estudien".

El responsable 'popular' se ha pronunciado de este modo en València, donde ha visitado junto a responsables del PP en esta ciudad y en la Comunitat Valenciana, tras visitar la falla del Pilar en el inicio de los actos falleros de 2021.

Teodoro García Egea ha aludido al reinicio del curso político protagonizado esta jornada por Pedro Sánchez y ha censurado que no se le haya "visto preocupado esta mañana por el alza del precio de la luz" aunque "un panadero, un autónomo, pagaba hace un año 3.000 euros de luz y este mes de agosto le van llegar 6.000 euros de luz".

El secretario general del PP ha invitado al presidente del Gobierno a "estudiar las propuesta del PP" si quiere analizar "lo que hay que hacer para bajar la factura de la luz".

"Presentamos hace unos meses una proposición de ley para abaratar hasta un 20 por ciento el precio de la luz. Es una proposición muy sencilla" para que "el ciudadano, de una vez por todas, pague únicamente por los costes eléctricos asociados a la generación de energía", ha expuesto respecto a la iniciativa planteada por los 'populares'.

García Egea ha apuntado que esa medida supone acabar con "otros costes" y ha destacado que en el PP no se entiende "por qué el ciudadano tiene que pagar por costes que suponen errores del gobierno Zapatero", el anterior ejecutivo socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. "Son errores del pasado, errores por los que hoy los ciudadanos tenemos que pagar hasta un 40 por ciento de sobrecoste en nuestra factura" eléctrica, ha insistido.

Asimismo, ha mencionado el anuncio de Pedro Sánchez de subir el Salario Mínimo Interprofesional y ha manifestado que "para ayudar realmente a todos los españoles" lo que debe hacer el presidente del Gobierno "es bajar el precio de la luz, bajar la inflación y bajar el precio de la cesta de la compra".

"Nos ha subido a todos los españoles el precio de la luz al doble, la inflación está disparada y la cesta de la compra es cada vez más cara", ha lamentado, a la vez que ha afirmado que "con una inflación más cara lo que está haciendo es perjudicar a todos los ciudadanos y además de subir los impuesto, también el coste de la vida".

Preguntado por si el de Pedro Sánchez es el ejecutivo de la recuperación económica, el responsable 'popular' ha rechazado esa idea aludiendo de nuevo al recibo de la luz y a su aumento. Ha advertido de que va a costar el doble encender el ventilador, el horno o el microondas y ha dicho que eso se verá "trasladado al coste del resto de servicios".

"NEFASTA POLÍTICA"

"Esta legislatura, este año, es el que la nefasta política que se está aplicando a nivel macro" y que "tiene su repercusión a nivel micro, de familias", ha declarado.

"Lo venimos anunciando desde hace tiempo, este curso político va a ser el de la constatación de que cuando las políticas que se hacen en el Consejo de Ministros no están pensadas para la gente, quien acaba pagándolo todo son las clases medias, las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas", ha añadido.

Preguntado por si cree que Pedro Sánchez visitará los actos falleros de 2021 en València, el secretario general del PP ha considerado que el presidente del Gobierno "va a tener muy difícil en este momento salir a la calle si no toma medidas para bajar el precio de la luz". "La gente no puede tener como única solución apagar el ventilador para no pagar más en el recibo de la luz", ha insistido.

"VENIR POR PARTE DE LOS POLÍTICOS"

Teodoro García Egea ha criticado que "las soluciones de Pedro Sánchez a los problemas siempre son las mismas: si se paga mucho recibo de la luz, no enciendas el ventilador o no enciendas el horno; si no hay agua para regar, no riegues árboles". "Las soluciones no pueden ser estas. Tienen que venir por parte de los políticos, para eso los ciudadanos nos pagan los sueldos", ha dicho.

Así, ha apuntado que no cree que Sánchez "se atreva a pasear por las calles" porque "en este momento los ciudadanos están viendo cómo en la cesta de la compra están pagando las indecisiones y las malas decisiones de Pedro Sánchez".