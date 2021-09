La DANA peninsular posa en avís taronja a part de les províncies de València i Castelló per fortes tempestats

"La DANA no arribarà a la Comunitat", assenyala Aemet, que afig que el que sí que arribarà amb intensitat a partir de la tard/nit d'aquest dimecres seran les tempestats que, pel dia, se n'aniran generant en el flanc davanter de la DANA situada en el centre de la Península.

Així, la inestabilitat de l'atmosfera provocada per la depressió aïllada en nivells alts, juntament amb les temperatures altes pròpies de l'estiu i la convergència sobre l'interior peninsular d'un flux amb alt contingut d'humitat, generarà tempestats que a la vesprada aniran avançant cap a la Comunitat.

Així, durant la vesprada d'aquest dimecres la zona d'ifluència en altura de la DANA peninsular se situarà a l'est de la Península, la qual cosa afavorirà els ascensos i el moviment lent dels sistemes convectius que es desenvolupen.

La progressiva inestabilitat de l'atmosfera, amb convergències d'humitat, ambient molt humit o saturat en els primers 2.000 metres de l'atmosfera i el flux de vent marítim que se n'anirà intensificant durant la vesprada podrà contribuir a la intensificació de les tempestats a la Comunitat Valenciana.

ALERTA TARONJA

La conjunció d'aquests factors ha activat l'alerta taronja a l'interior nord de València per precipitacions que poden deixar fins a 40 l/m2 en una hora, i l'avís s'extendrá a partir de les 15 hores i fins a les 5 de la matinada en tota la província de València i el sud de Castelló.

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establit la fi de l'emergència situació 1 per inundacions a Benicàsssim, després de les arruixades del diumenge, i ha activat la preemergència per pluges i tempestats nivell taronja a l'interior sud i litoral sud de la província de Castelló. A la província de València, el 112 ha establit la preemergència per pluges i tempestats en l'interior nord i el litoral nord.

A la província d'Alacant, el 112 estableix el 'risc nivell groc' per a aquest dimecres per pluges i tempestats en l'interior i el litoral nord. Aquest risc no activa la preemergència al "no aconseguir llindars de risc important, encara que poden generar problemes en activitats o localitzacions vulnerables que obliguen a adoptar mesures preventives".