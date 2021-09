Ejecutivo aragonés y DPH trabajan "hasta la extenuación" para conseguir que Candanchú abra este invierno

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez ha señalado que el objetivo de ambas administraciones es encontrar una "salida" a la situación "compleja" de la estación, "que haga posible que continúe" su actividad.

La consejera ha recordado que es de propiedad privada y ha confiado en los negociadores, tanto de ambas administraciones, como "en la responsabilidad de la empresa para poder llegar a buen puerto".

Pérez ha dicho que tanto el Gobierno de Aragón, como la DPH "comparten el interés del valle, de los habitantes y de sus representantes institucionales" respecto a la necesidad "de mantener esa actividad económica".

No obstante, ha subrayado que las administraciones "no pueden dar dinero a una empresa con pérdidas", "tenemos que cumplir la legalidad" y en ese contexto se trabaja políticamente para encontrar soluciones que permitan "seguir funcionando" a Candanchú, "con el impacto que eso tiene en los valles".

Pérez ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad y confianza" porque el Ejecutivo aragonés y la Diputación de Huesca "están trabajando estrechamente" con este propósito. Ha añadido que en toda negociación "se producen tensiones lógicas", pero no ha querido ahondar en qué punto están las conversaciones. "No me gustaría que cualquier tipo de declaración pudiera entorpecer unas negociaciones cuyo objetivo fundamental es que lleguen a buen fin", ha enfatizado.