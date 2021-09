Aprobada una partida de 1,2 millones para la convocatoria de becas de movilidad para jóvenes universitarios

Por lo tanto, el presupuesto mantiene así el importante aumento de más de 500.000 euros, concretamente 515.000 euros, aprobado en dos años para estas ayudas complementarias. En concreto, en el curso 2020-2021 la cuantía se incrementó hasta 1.249.300 euros, 289.300 euros más que el año anterior y que, junto al incremento de 225.800 euros respecto al curso 2019, supone un incremento superior al 70% en los dos últimos cursos académicos.

Con este aumento histórico en el presupuesto de las becas de movilidad, el Gobierno de La Rioja demuestra nuevamente su compromiso con la inversión en la educación, en este caso universitaria, como elemento de conocimiento y recurso productivo ante la necesidad de contar con capital humano con alto nivel de cualificación para afrontar los retos sociales y económicos a los que se enfrenta La Rioja en el presente y el futuro más inmediato.

El incremento de la partida ha permitido conceder más becas, beneficiar por lo tanto a más jóvenes universitarios e incrementar la cuantía de la beca que percibe cada estudiante. De hecho, el número de estudiantes riojanos beneficiarios ha aumentado más de un 14% (14,23%) y el importe por beca se ha incrementado en un 45,42% desde los 1.081,25 del año 2019 a los 1.485,93 del año 2021.

Estas ayudas complementarias tienen como objeto la financiación parcial de gastos corrientes derivados de la realización de estudios universitarios de grado o equivalentes presenciales, para estudiantes que se encuentren matriculados en un centro o universidad española ubicada fuera de La Rioja. Este año además la convocatoria se dirige no sólo a los estudiantes de grado sino también a los estudiantes de másteres habilitantes o que den acceso a profesiones reguladas

Para poder optar a estas becas los alumnos deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial en la región por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios. Entre las condiciones para la concesión de las mismas se establecen requisitos académicos como las calificaciones medias y los porcentajes de créditos aprobados y requisitos económicos de renta y patrimonio familiar.