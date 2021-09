El padre de Yeremi Vargas fue detenido por haber agredido presuntamente a su hija de 13 años. La menor fue la que denunció a su propio padre y lo acusó de haber abusado de ella en plena madrugada. Los testigos sitúan en la escena a otras dos personas más, a la actual pareja de Juanfran y a su hijo pequeño. Por el momento, el juez ha decretado la puesta en libertad del acusado con una orden de alejamiento de su hija.

Juanfran ha decidido pronunciarse y ha enviado una carta a El programa del verano en la que da su versión de los hecho y defiende su inocencia. "Me hicieron un complot, hacía un mes y medio que mi hija no me hablaba", asegura el padre de Yeremi. El acusado ha explicado que él estaba muy feliz de volver a ver a su hija y de poder disfrutar de un día en familia. "Mi hija vino a casa de mi novia y se metió en nuestra cama para ver una película", añade Juanfran en su escrito.

"Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo", narra el padre del menor desaparecido en Gran Canaria. Juanfran ha hablado también sobre cómo ha afectado esto a su familia, que ya ha pasado por muy momentos complicados desde la desaparición de Yeremi: "Mi familia está fatal, yo daría todo por mi hija".

El programa del verano ha podido entrevistar a un vecino que fue testigo del alboroto que se formó en la vivienda de la pareja tras la presunta agresión. El vecino ha contado que escuchó a la menor llorando y al padre gritar cosas como "yo no te he hecho nada" en el momento, llegaron los agentes de policía y se llevaron detenido a Juanfran.

El reportero Alex Rodríguez, que ahora trabaja en Miami, trabajaba para El programa de Ana Rosa cuando se hizo mediática la desaparición del pequeño Yeremi, el periodista mantuvo una estrecha relación con los padres del menor y, por ello, no dudó en ponerse en contacto con Juanfran y preguntarle por lo ocurrido. Rodríguez ha explicado este miércoles en directo que pudo hablar con el acusado a través de videollamada y fue testigo de como no podía parar de llorar mientras defendía su inocencia.

El periodista ha comentado que Juanfran apunta a la madre de su hija como la persona que podría haber organizado un complot manipulando a su hija para que le acuse de un delito tan grave. Otra de las teorías que bajara el padre es que la menor pudo malinterpretar la escena, ya que él estaba dormido. Según la versión del acusado y de su pareja, estaban los cuatro en la misma cama, Juanfran a un lado, su novia al otro, el hijo menor a los pies de la cama y su hija en medio de la pareja.

La pareja actual del padre de Yeremi tendrá que declarar ante la policía y, según le ha asegurado al reportero de AR, testificará a favor de su novio; la testigo asegura que ella estaba despierta y que Juanfran no agredió en ningún momento a la menor. A pesar de todo lo ocurrido, el padre de la joven dice estar muy orgulloso de ella y que pase lo que pase daría la vida por su hija.