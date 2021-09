Lo que veremos pronto en la ficción de la tele: adaptaciones de novelas, Amenábar, dramas turcos y superhéroes

El curso televisivo seguirá contando con las series y ficciones como uno de los platos fuertes de lo que se podrá ver en la pequeña pantalla y con unas tendencias muy marcadas. El Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA) ha adelantado cuáles serán las tendencias televisivas de ficción en la temporada 2021-2022 en el marco de la XIII edición del FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Teleformat, una de las áreas de especialización de la consultora GECA, analiza formatos emitidos en todo el mundo y lo que está por venir a nuestros televisores. Una de sus principales conclusiones es que las adaptaciones literarias seguirán llenando las pantallas españolas.

Si hay un género que destaca de un modo singular y que se ha convertido en una tendencia en alza en nuestra ficción son las adaptaciones de obras literarias tanto por las cadenas como, especialmente, por las plataformas.

Es el caso de las ya estrenadas Valeria y El Inocente (Netflix), Los espabilados y Dime quien soy (#0), La templanza (Amazon), La cocinera de Castamar (Antena 3) o, Patria (HBO), entre otras. Y también de los próximos estrenos de con la abogada penalista Ana Tramel (La 1), de la adaptación de la novela gráfica La Fortuna (Movistar+), primera serie de Amenábar, y de Doctor Portuondo, primera producción original de Filmin, además de otras muchas adaptaciones ya en marcha.

De fuera de nuestras fronteras están por llegar aún más historias traídas de Turquía. Aunque mantiene sus raíces en los conflictos familiares y las tramas románticas, la ficción turca incorpora elementos de thriller y acción como en Muhteşem İkili (Agentes Implicados) de Kanal D, con una historia policiaca que persigue al crimen organizado. Una de las producciones en la misma línea es Üc kurus, continuación de la exitosa Çukur de Show TV, en la que varias familias se ven involucradas en tramas criminales.

También siguen esta línea Uzak Sehrin Masali (Historia de un pueblo lejano) de FoxTV, con una historia de amor, persecuciones y venganzas y Yargi (Wounded birds), de Kanal D, que narra la historia de unos huérfanos que huyen de un criminal despiadado. Uno de los ejemplos más representativos de esta temporada es Teskilat, acción y espionaje en una unidad especial que trabaja para el Servicio Nacional de Inteligencia del gobierno turco, tal y como destaca GECA.

Nuestro país importa también series y ficciones de dos grandes mercados: EE UU y Latinoamérica. En el primero lo que se lleva ahora (y siempre) son los superhéroes y las superheroínas. Tras el éxito planetario cosechado en 2019 con la película Avengers: Endgame, los estudios Marvel han lanzado en 2021 cuatro series derivadas de la misma saga a través Disney+: Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y What If…?.

Otros proyectos que están por llegar del Universo Cinematográfico Marvel son Hawkeye y Ms. Marvel (2021) y Moon Knight y She-Hulk (2022). También están en auge otras vertientes como la animación para adultos (Invincible, Birdgirl o Q-Force), las series basadas en personajes populares de DC Comics (Superman & Lois) y las ficciones protagonizadas por superheroínas (Shadow and Bone y The Nevers).

En Latinoamérica los biopics cinematográficos han dado paso a producciones de todo tipo centradas en la vida de personajes famosos desde miniseries a series y desde cantantes a narcotraficantes, como Luis Miguel (Netflix), Pablo Escobar, patrón del mal (Caracol TV) y, por supuesto, Maradona: sueño bendito (Amazon), una de las más esperadas mundialmente. La tendencia continúa con dos protagonistas femeninas que llegarán en 2022: la historia de Eva Perón en Santa Evita (Star+) y la truculenta vida de la cantante Gloria Trevi en Gloria Trevi (Televisa).

Respecto a lo que se está haciendo más cerca, en los países de nuestro entorno europeo, destacan el humor políticamente incorrecto y con protagonistas femeninas de la ficción nórdica. En Alemania preparan 1899, de Netflix (de los creadores de Dark), en el que los viajeros de un barco de emigrantes europeos rumbo a Nueva York encuentran otro barco a la deriva y se ven envueltos en sucesos paranormales, y Der Schwarm, adaptación de la novela El Quinto día, donde los fondos marinos se sublevan contra su explotación, una producción de The Alliance (Rai, France TV).

En Reino Unido el suspense policíaco está en alza y para la temporada 2021/22 se estrenan series en esta misma línea, como la inquietante Vigil (BBC One), Stephen (ITV) y Wolfe (Sky Max). Francia también apuesta por series policíacas, aunque en el país galo las mujeres investigadoras son las protagonistas.