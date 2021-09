Jorge Javier Vázquez sacude 'Sálvame' desde su retiro griego y dice todo lo que piensa de sus compañeros

Jorge Javier Vázquez apura sus vacaciones en Grecia. El presentador catalán ha aprovechado estos días para dar una exclusiva que publica este miércoles la revista Lecturas. En ella, el conductor de Sálvame ha confesado lo que piensa de sus compañeros y del futuro del programa, ahora que este vive sus horas más bajas en cuanto a audiencia. "Eso significa que el programa está muy vivo", comenta al respecto

Así, preguntado por los nombres propios del mismo, el catalán, sin pelos en la lengua, da un repaso a los componentes del espacio de las tardes de Telecinco. Y alguno sale peor parado que otro.

Kiko Matamoros. "No se siente muy querido en Sálvame y me parece muy injusto. Es una pieza fundamental. No me parece lógico que le quiera endosar el sambenito a Carlota Corredera de que parte de la responsabilidad de la bajada de audiencia es suya, porque creo que es mentira. Está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo más radical. Kiko se está comportando como un niño que reclama cariño".

Carlota Corredera. "Me resulta muy difícil de entender que se la critique por luchar por unos derechos".

"Matamoros está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo más radical"

Anabel Pantoja. "Hay que estar preparados para que se haga un 'Novia a la fuga'. Fabula mucho con los sueños, pero cuando la realidad se acerca es de las que se ponen nerviosísimas".

Gema López. "Es la coherencia personificada, pero sería imposible hacer Sálvame con diez Gemas. No habría programa".

Rocío Carrasco. Tiene cabida perfectamente en un programa como Sálvame. Me gustaría que no cayésemos en el error de convertirla en un referente. No es un referente de nada. Es una señora que ha compartido su testimonio, pero no deberíamos colocarla en un lugar en el que ella no ha aspirado a situarse".

"Es la coherencia personificada, pero sería imposible hacer 'Sálvame' con diez Gemas. No habría programa"

Rosa Benito. "Lleva peor la carrera de su hija que su propia hija. Rosario Mohedano se ve encantada con su vida y su profesión. Sin embargo, Rosa habla de la carrera de su hija con resentimiento. Tiene ahí un problema al que debería enfrentarse. Está más perdida que nunca. Quiere volver a Sálvame, pero le falta valor".

Belén Esteban. "Cuando ves sus apariciones en su época complicada te quedas enganchado. Era imposible mantener ese nivel".

Laura Fa. "Está sorprendiendo porque lleva dentro una folclórica y ella no lo sabe. Tiene mucho más ego del que ella piensa".

"Laura Fa está sorprendiendo porque lleva dentro una folclórica y ella no lo sabe. Tiene mucho más ego del que ella piensa"

Antonio David Flores. "No me gustaría entrevistarlo porque creo que estaría haciendo algo que no es correcto".

Miguel Frigenti. Se ha equivocado de época. Su hubiera nacido en la época de las Preyslers, Pantojas y Jurados, en la época dorada del corazón, hubiera sido brillantísimo. Ahora también lo es, lo que pasa es que trabaja con materiales menos nobles".

"Le tengo un cariño irracional a Rafa Mora. Físicamente querría haber sido como él".

Chelo. "Vale mucho por lo que calla, pero tampoco sé si tanto".

Rafa Mora. "Le tengo un cariño irracional. Físicamente querría haber sido como él".

Antonio Montero. "Con él no sé si tengo un problema o una asignatura pendiente".