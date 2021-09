Almirall Cadarso-Comte d'Altea salva també del foc al seu Ninot de la Falla gran

La comissió d'Almirall Cadarso-Comte d'Altea ha aconseguit doblet en les Falles de 2021 en salvar també del foc al seu ninot de la Falla gran, una escena d'una néta amb els seus avis, obra de l'artista Manuel Algarra i pintada per Miguel Santaeulalia, sota el nom de 'No li ho contes a la iaia'.

El Ninot Indultat de les Falles d'aquest setembre, que passarà a formar part del Museu Faller, s'ha convertit en el favorit del públic amb un total de 4.411 vots dels més de 16.400 emesos pels visitants a l'Exposició del Ninot, per davant dels 2.721 de la figura d'Exposició-Micer Va mastegar, de l'artista David Sánchez Llongo, i dels 708 de Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, de Vicente Llácer Rodrigo, segons la informació facilitada per Junta Central Fallera.

El ninot 'No li ho contes a la iaia' forma part de 'No li ho contes a ningú', falla d'aquesta comissió del sector El Pla del Remei - Gran Via i que ha vist com l'escena de la falla adulta aspirant a lliurar-se del foc en la Cremà ho ha aconseguit l'endemà que l'escena de la infantil, inspirada en la batalla de flors, també rebera el favor del públic per a l'indult.

D'aquesta forma, Almirall Cadarso-Comte d'Altea fa doblet amb les seues dos figures en les falles atípiques de setembre. Aquesta comissió ja va aconseguir l'indult del seu ninot, també de la mà de Manuel Algarra, en els anys 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020.

El ninot d'Algarra passarà a formar part del Museu Faller, l'únic museu del món que tria les seues peces per votació popular.