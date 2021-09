El PP lamenta la "absoluta falta de sensibilidad" con vecinos y empresas del PERI Quebradizo, que vuelve mañana al pleno

Un aprobación que supondrá que deben abandonar el espacio delimitado por el Plan "cinco familias y cuatro empresas", a las que, en palabras de la concejala 'popular' Celia Sanz, "se está manteniendo seis meses en agonía".

Algo, ha añadido, que está sucediendo porque, desde el Ejecutivo local de Pablo Hermoso de Mendoza "se les tiene sin una solución a los que van a ser desalojados de sus hogares ni una alternativa a los negocios que llevan desde hace más de 20 años dando trabajo estable a una veintena de familias".

Como ha recordado la edil, "ya en abril comenzó la zozobra y la incertidumbre" para todas estas personas "pero es que, en este tiempo, el tema ha ido al menos por cuatro veces al pleno, sin más explicaciones ni salidas". Así, ha señalado que "se habló de este asunto por primera vez en marzo, y, a iniciativa del PP se dejó sobre la mesa para estudiar posibles alternativas".

"Pero -ha añadido- por sorpresa apareció en el pleno de abril, cuando en una comisión anterior se nos había asegurado que no iba a incluirse en el orden del día. En aquel pleno, el concejal Reinares hizo un discurso lleno de demagogia, antes de retirar el tema de la sesión, pero, desde entonces, ha habido cero soluciones y cero alternativas".

En mayo, ha continuado Celia Sanz, "se volvió a incluir como posible posible punto en el orden del día, pero, al final, no llegó ni a ir al pleno, se retiró sin ninguna explicación".

Y, por fin, este pasado jueves, se ha vuelto a incluir en los asuntos del pleno, "para, acto seguido, a preguntas del PP, decirnos que se iban a reunir al dia siguiente con los afectados. "¿Ésa es la forma de solucionar los problemas de este Gobierno local?", se ha preguntado la concejala 'popular'.

Así las cosas, Sanz ha asegurado que "los vecinos y las empresas están perplejos no solo porque todos los compromisos hayan sido humo y fachada, resumidos en una reunión con la ADER y una foto, sino porque hay otros 11 PERIs en tramitación y no entienden que lo suyo no se pueda solucionar".

Por su parte, el concejal del PP Pablo Santaolalla ha apuntado que "en el diseño del PERI chocan varias cosas", y ha criticado las compensaciones previstas, por ejemplo, para los dueños de las viviendas, citando, por ejemplo, el caso de una anciana de 97 años, que vive en una residencia "que paga con el arriendo de una de las casas, un ingreso que ahora dejará de tener".

Además, ha lamentado que "en realidad, nunca se han querido reunir con los propietarios mayoritarios del PERI, solo han hecho un 'teatrillo' que no ha servido para variar nada de lo previsto en el acuerdo". "No están teniendo ni la más mínima sensibilidad ni la más mínima humanidad", ha finalizado Santaolalla.