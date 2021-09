Falles.- Turisme Comunitat Valenciana se centra en els continguts audiovisuals per a difondre les Falles 2021

Així, ha apuntat que amb l'objectiu d'acostar les festes al públic local i nacional, es realitzaran emissions en directe a través de Facebook Live d'actes com les 'mascletaes' i l'ofrena de flors a la patrona de València, la Mare de Déu dels Desemparats. Turisme Comunitat Valenciana ha indicat que aquesta és "una forma diferent i especial de sentir l'emoció que es respira durant aquests dies a València" pels actes fallers.

A més, es publicarà, en Instagram TV, un vídeo d'una entrevista a Mario Gual, l'artista faller encarregat del disseny i la creació de la Falla Na Jornada de la capital valenciana, pertanyent a la Secció Especial.

D'altra banda, en els diferents perfils socials es publicaran diferents continguts d'aquestes festes perquè es puga seguir d'a prop la seua celebració. Igualment, amb la finalitat de que els usuaris se senten part de les Falles, se'ls ofereix la possibilitat d'interactuar mitjançant de preguntes que es realitzaran en Instagram Stories, ha destacat l'administració autonòmica.

Totes les publicacions s'unificaran sota uns mateixos hashtags: #Falles21, #TORNEM, #LargaVidaALasFallas i #TornaFalles21. La Generalitat ha afirmat que d'aquesta manera es donarà "una major visibilitat, abast i difusió a aquest moviment".

La programació dels actes fallers de 2021 es podrà consultar en l'agenda del portal turístic de Turisme Comunitat Valenciana, on es detallaran les activitats que ha preparat la Junta Central Fallera (JCF) de València.

Quan finalitzen aquestes celebracions s'enviarà un butlletí especial informatiu en el qual es recopilarà tota la informació, actes i activitats desenvolupades durant aquests dies i s'explicarà com s'han adaptat les Falles a la situació actual que es viu com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. A açò se sumarà el llançament "d'un missatge esperançador" cap a març de 2022, "perquè els usuaris comencen a il·lusionar-se i puguen viure de nou aquestes festes" el pròxim any.

Amb aquestes accions, Turisme Comunitat Valenciana pretén "difondre la celebració de les festes dins de les possibilitats que ofereix la situació actual, sempre acostant-les d'una forma responsable i apostant per les tradicions del territori valencià", ha conclòs l'administració autonòmica.