Dalmau deixarà el Consell i apunta com a relleu a Illueca

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, va confirmar ahir que ha decidit deixar el càrrec en l'Executiu valencià per a tornar a ser professor universitari i que ha proposat tant al seu partit, Podem, com al president de la Generalitat, Ximo Puig, que li substituïsca Héctor Illueca, actual director de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el Govern central.

En la seua primera compareixença davant els mitjans després que el passat cap de setmana transcendira la seua intenció d'abandonar el Consell per discrepàncies amb l'actual direcció de Podem en la Comunitat Valenciana, Dalmau va indicar que se’n va «amb els deures fets».

«Ara mateix que tot està en marxa» en eixe departament de la Generalitat «no passa res» perquè es torne a la universitat i li substituïsca una persona «tan capacitada» com el director general d'Inspecció de Treball, va manifestar l'encara vicepresident. Es va mostrar convençut que el seu equip de treball seguirà en els seus llocs quan s'oficialitze el seu relleu, un termini que, segons va explicar, correspon marcar al president Puig, i que en la seua opinió «no portarà molt temps» perquè, encara que no és «urgent», la seua decisió d'anar-se’n és «ferma i està presa des de fa un temps».

Les discrepàncies de Dalmau amb la secretària general de Podem, Pilar Lima, han sigut una constant des que aquesta última es va fer amb el lideratge del partit morat al juny de 2020, després d'unes disputades primàries enfront de la llavors portaveu en Les Corts, Naiara Davó, a qui va recolzar el vicepresident segon. Lima, alineada en el corrent intern de Podem afí a Pablo Iglesias, ha rebut també el suport des de l'àmbit estatal de Ione Belarra, la qual cosa finalment ha portat a Dalmau a deixar el seu càrrec en el Consell del Botànic (conformat per PSPV-PSOE, Compromís i Podem) i tornar a la docència universitària.

Preguntat per la seua relació amb Lima, si bé va admetre que totes les relacions poden tindre «alts i baixos», és «correcta, de confiança mútua».

«No he sentit una veu que diga que no s'han fet les coses com devien», va dir Dalmau, que va voler «traure pit» d'eixe treball realitzat en el seu departament i de la comprensió generalitzada rebuda davant el seu anunci.

En aquesta línia, no va voler entrar en si en el segon pla entren les diferències internes en Podem, ja que va defensar que «la principal raó» és que s'obri una nova etapa de consolidació de les seues polítiques, després de considerar que amb la primera part d'aquesta legislatura s'ha «esgotat» un cicle, especialment després de la pandèmia de la Covid. Així, va sostindre que les diferents sensibilitats en els partits s'han de quedar en el si intern perquè la gent el que ha de tindre són solucions i a això s'ha de dedicar la política. «Des d'eixe punt de vista, les cuites internes han de quedar-se ací», va afirmar.

Per al conseller, la seua marxa ha de «beneficiar» al Botànic, del qual assegura que és un Govern «a prova de bombes» sense que res puga «amenaçar-lo». «Per damunt de qualsevol altra decisió està sempre el Govern de progrés i que hi haja un Govern que governe per a les persones», i en el qual estiga garantida la seua «fortalesa», després d'anys de mandat del PP en la Generalitat, va afegir.

Puig descarta més canvis

El cap del Consell no remodelarà el Consell aprofitant el relleu en Habitatge. Segons va afirmar ahir en una entrevista en Onda Cero, la seua prioritat és «la superació de la pandèmia» i fins que no es produïsca, «no és apropiat cap canvi».