Rafa Mora, de rodillas y casi llorando, pide perdón tras filtrar información de 'Sálvame': "No merezco esto"

"Pido perdón. Yo soy un tío honesto y yo pensaba que en mi vida había hecho esto. Yo no lo recuerdo, en mi teléfono no consta, pero si he pasado una escaleta ha sido por el bien del programa".

Son palabras de Rafa Mora, que este martes vivió una de sus peores tardes en Sálvame. Según el espacio de Telecinco, los rumores que decían que el valenciano había filtrado información del programa y de sus compañeros son completamente ciertos, algo que acabó de derrumbar al colaborador.

Según el programa y un confidente, Mora habría pasado escaletas y correos privados de los directores en 2019, algo que él justificó alegando que solo buscaba que le orientasen en contenidos del programa que en ese momento no manejaba.

"Que nadie ponga en duda que haya podido hacerlo con maldad", quiso resaltar el tertuliano. "No me merezco esto", remató.

Además, Mora se defendió también remarcando que nunca dice que no al trabajo y que siempre viene con una sonrisa al programa.