El Gobierno afirma que circular por carretera es un 73% más barato que en 2017 al tiempo que planea nuevos peajes

El Ejecutivo de Pedro Sánchez calcula que la liberalización de las diferentes autopistas españolas supone un ahorro para los conductores de un 73% respecto a hace cuatro años. Así lo ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa, aunque horas más tarde otra ministra, la de Transportes, Raquel Sánchez, ha vuelto a defender el plan del Gobierno de implantar nuevos peajes, aunque no serán "asimilables".

"Circular hoy en las carreteras españolas es un 73% más barato que en 2017 como consecuencia de la acción de liberalizar las autopistas", ha defendido Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha dado esa cifra tras recordar que este miércoles se levantarán las barreras de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 norte y C-33. Esto supondrá un ahorro anual de 752 millones de euros para los conductores de Catalunya y de 90 millones en el caso de los de Aragón.

Sin embargo, la afirmación de Rodríguez no ha sido impedimento para que la dueña de la cartera de Transportes insista en la idea del Ejecutivo de implantar tasas en las autopistas, una medida que fue muy polémica cuando el anterior ministro del ramo, José Luis Ábalos, la introdujo en el plan que España envió a la Unión Europea para recibir los fondos que paliarán los daños ocasionados por el coronavirus.

En una rueda de prensa realizada también este martes junto al peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès, ha recordado que el Ejecutivo trabaja para poner en marcha el nuevo sistema de tarificación por uso, aunque ha dicho que "en ningún caso será asimilable ni tendrá nada que ver con la idea de peaje tal y como se conoce". "Será un sistema público, justo y homogéneo territorialmente, que no produzca agravios" entre territorios.

Además, ha insistido en que será un sistema de pago por uso en el que deberá ser quien contamine quien financie el mantenimiento de las autopistas, que irá a cargo del Estado, aunque el Gobierno no quiere que se haga a través de los Presupuestos Generales del Estado. Este argumento era justamente el que defendía Ábalos. Sin embargo, la nueva ministra no se había pronunciado en este sentido hasta esta semana.

Y es que, las declaraciones realizadas este martes llegan después de que el pasado domingo firmase un artículo en La Vanguardia en el que reafirmó la necesidad de "disponer de las herramientas adecuadas para aplicar el conocido 'quien contamina, paga'". Así, resumió en dos las opciones: seguir con un sistema plagado de "desequilibrios e ineficiencias" o "transitar" hacia un modelo basado en la "contribución del usuario", es decir, en más peajes.

Para optar por la segunda opción, aseguró que era una forma de liberar "una parte del presupuesto público", a la vez que argumentó que "el porcentaje de la red tarificada de alta capacidad en España es de las más bajas de Europa (el 15%), mientras que países de nuestro entorno apuestan por cobrarla casi en su totalidad".

Una recogida de firmas contra los peajes

La polémica sobre los nuevos peajes comenzó el pasado mes de mayo, tras incluirlo España en el plan de recuperación. El plan presentado a Bruselas contemplaba "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras", lo que se traduce en la posibilidad de introducir peajes en las autovías en 2024. El coste sería de un céntimo por kilómetro, por lo que ir, por ejemplo, de Madrid a Cádiz en coche costaría poco más de 6,5 euros.

Este anuncio provocó que la oposición se soliviantase e incluso la recogida de miles de firmas por parte de Javier Lorente, un joven cordobés de 25 años que reunió más de 220.000 firmas contra esta medida impositiva. Por ello, Ábalos decidió dejar en stand-by la medida ahora recuperada por Sánchez.

En uno de sus últimos plenos en el Senado como responsable de Transportes y Vivienda, el exministro aseguró que el Ejecutivo no implantaría los peajes si no había consenso. "Se trata de abordar el debate. El cómo y cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto y, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del gobierno real vendremos a las Cortes y a los grupos parlamentarios a ver qué podemos hacer entre todos y, si no es así, evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante", aseguró.