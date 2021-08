Ayuso presentará su candidatura para presidir el PP madrileño

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado ya la decisión de presentar su candidatura para liderar el Partido Popular madrileño, que el próximo año renovará su dirección, tras cuatro años de relativa interinidad.

Fuentes próximas a la líder regional han confirmado a Efe la intención de Ayuso de asumir la presidencia del partido, que está en manos de Pío García-Escudero desde 2018, cuando Génova le designó presidente en sustitución de Cristina Cifuentes, que había dimitido de sus cargos a raíz del Caso Máster.

Durante meses la dirección de Pablo Casado ha evitado dar un respaldo público a Ayuso como presidenta del PP madrileño, por el peso que también tiene para el partido la Alcaldía de Madrid, aunque el pasado mes de junio el secretario general, Teodoro García Egea, sí expresó su apoyo en una entrevista.

Hace unos meses, Ayuso dejó abierta la posibilidad de liderar el PP en Madrid. "No lo rechazo en ningún momento, pero ahora quiero centrarme, después lo veremos. Siempre he dicho que ésta es mi casa y siempre he manifestado mi interés por ella", aseguró en una entrevista.

Preguntada por si su ambición política va más allá del marco de Madrid, la presidenta regional respondió que "en absoluto" porque "el Partido Popular ya tiene un líder" y ella "no podría estar en mejor sitio que en Madrid, que es mi cuna política".