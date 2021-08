De la desaparición de Yeremi al arresto por agresión sexual a su hija de 13 años: lo que se sabe de Juan Francisco Vargas

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes al padre de Yeremi Vargas acusado de abusar sexualmente de su hija, de 13 años. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Francisco Vargas ha quedado en libertad provisional mientras es investigado por un supuesto delito de abuso sexual tras pasar a disposición del juzgado de guardia, donde se ha acogido a su derecho de no declarar.

La detención se produjo en la capital grancanaria tras haber sido denunciados los hechos por la propia menor, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso. Como medida cautelar le ha sido impuesta una orden de alejamiento respecto de la menor y las diligencias siguen abiertas.

Este suceso ha provocado especulaciones sobre su posible implicación en el caso de su hijo, Yeremi Vargas. En los primero días de su búsqueda, hace 14 años, Juan Francisco fue investigado, aunque ya en su momento fue descartada su participación en la desaparición.

Mala relación con la familia materna

Cuando el pequeño Yeremi desapareció en la localidad de Vecindario, al sureste de Gran Canaria, los padres estaban en pleno proceso de separación. Algo que según afirmó Juan Francisco en 2013 en el programa de Ana Rosa, pudo provocar que algunas personas le acusaran.

Ya en aquella entrevista confirmó que la relación con la familia de la madre de Yeremi era "tensa". Según la versión de Juan Francisco, la madre no le dejaba ver a otro de los hijos que tenían en común, pero que "le habían aconsejado" que no denunciara para "no provocar problemas con la investigación de Yeremi".

Fue investigado... pero se descartó

Tras la desaparición del pequeño, las fuerzas de seguridad a cargo del caso investigaron a Juan Francisco ya que, al no estar en el lugar de los hechos y encontrarse en un proceso de separación poco amistosa con la madre, tuvo que presentar una coartada que justiciara donde estaba en aquel momento.

Según declaró, ese día había trabajado en una finca y a la hora en la que la investigación cree que se pudo producir el supuesto secuestro de Yeremi estaba en otro lugar de la isla.

Finalmente se pudo comprobar la coartada, ya que durante las horas en las que se cree que pudo desaparecer el niño fue parado por la Guardia Civil, que le había pedido la documentación ya que estaba viendo una carrera de rallys.

Otra versión que circuló en los primeros instantes de la investigación fue que pudiera tener algún problema con el trafico de drogas y el secuestro fuera un ajuste de cuentas. Una versión que también fue rápidamente descartada.

Por el momento, nada indica que lo ocurrido este martes se pueda relacionar con el caso de Yeremi, aunque todavía no han trascendido detalles del supuesto caso de abuso a su hija de 13 años.

Yeremi Vargas fue visto por última vez el 10 de marzo de 2007 mientras jugaba en un solar contiguo a la casa de sus abuelos maternos, en el sureste de Gran Canaria. Entonces tenía siete años.