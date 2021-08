Les Falleres Majors de València, Consuelo Llobell i Carla García, al costat de les components de les seues respectives corts d'honor han donat la benvinguda a les Falles de 2021, ajornades al mes de setembre a conseqüència de la Covid-19, en un vídeo en el qual destaquen que "per fi ha arribat el moment" de celebrar-les. Així, assenyalen que "queda arrere", "per fi", l'"agredolç 10 de març" de 2020 en el qual aquestes celebracions es van suspendre per l'arribada de la pandèmia.

"Per fi podem dir que comencen les Falles de 2021", afirmen en el vídeo difós per la Junta Central Fallera (JCF) de València en la vespra de l'arrancada dels actes fallers d'enguany, que es desenvoluparan entre l'1 i el 5 de setembre. "Tot arriba per a qui sap esperar", assenyalen.

En el vídeo, que comença i finalitza amb les paraules i la imatge de Consuelo Llobell i Carla García, s'intercalen les paraules de les dues màximes representants del món faller i de les seues respectives corts d'honor per a oferir el missatge que volen fer arribar a tots els integrants d'aquest col·lectiu i a la resta de valencians.

"Setembre ha arribat. Han arribat les Falles més atípiques històriques i esperades", afirmen, a més de destacar la "responsabilitat" dels fallers i falleres per a evitar l'expansió de la Covid-19. Diuen que els agradaria sentir a prop i escoltar els aplaudiments dels valencians i visitants però els demanen compartir en aquesta ocasió les Falles "des de la distància" com a precaució davant la pandèmia.

"Res ens agradaria més que continuar sentint-vos a prop, escoltar els vostres aplaudiments, connectar amb les vostres mirades i compartir amb vosaltres aquestes Falles tan esperades. Però els fallers i les falleres hem de continuar el nostre sacrifici, perquè hem de continuar esperant, hem de posar hui la llavor per a recollir el seu fruit demà", plantegen.

"Per això, volem demanar-vos que aquestes Falles estigueu amb nosaltres des de la distància, aplaudint des de les vostres cases, informant-vos a través de les xarxes i dels nostres grans mitjans de comunicació", afigen. En aquesta línia, subratllen que "les Falles són 'germanor' però també responsabilitat".

"Qui anava a dir-nos als fallers i falleres, per als quals març és una data sagrada, que estaríem donant el tret d'eixida a la nostra setmana gran a la fi del mes d'agost. Qui anava a dir-nos que l'expressió 'fa un dia de Falles' anava a cobrar un altre sentit, qui anava a dir-nos que per a veure a la nostra 'Geperudeta' s'hauria de canviar el camí. Qui anava a dir-nos que en lloc de clavells li portaríem altres jardins per a confeccionar-li el seu mantell", comenten a l'inici del vídeo.

D'aquest forma, al·ludeixen a la peculiaritat dels actes fallers de 2021, traslladats del tradicional mes de març de les Falles al de setembre per la Covid-19. "Qui anava a dir-nos que les Falles es convertirien en una festa on mirar-se, on retrobar-se, una festa que demostraria una vegada més el seu compromís i responsabilitat", agreguen sobre aquest tema.

"Espill"

Les màximes responsables de la festa fallera asseveren que el col·lectiu al qual representen s'ha convertit "en eixe espill on reflectir-nos, en exemple per a molts col·lectius". "Hem demostrat a València, a la Comunitat i al món sencer, que saber esperar té recompensa", exposen.

"Eixa recompensa és tornar a veure les peces de les nostres falles al carrer, els ninots, les góndoles, els artistes plantant en les nostres demarcacions. Eixa recompensa és tornar a sentir els pasdobles de les nostres bandes de música, el so del nostre 'tabal' i la nostra 'dolçaina'. Eixa recompensa és tornar a fer olor la pólvora i les flors, tornar a sentir el terratrèmol de la pirotècnia. Eixa recompensa és tornar a lluir les nostres gales valencianes, gaudir de la nostra indumentària, de l'orfebreria, del nostre pentinat, de les nostres pintes i manteletes", afigen.

Igualment, sostenen que la "recompensa" és tornar a la seua "segona llar, el casal; tornar a retrobar-se amb la família fallera, tornar a somiar amb els assajos de teatre, play backs o declamació" i "veure els somriures de les màximes representants de les comissions, de les falleres majors i falleres majors infantils, dels presidents i presidentes infantils i majors, de totes les directives".

"Seguir les indicacions sanitàries"

"És tornar la il·lusió a cada faller i fallera; tornar a gaudir de la poesia festiva, dels 'llibrets', de la nostra llengua valenciana que tant cuidem el col·lectiu faller. Donar les gràcies perquè, tot i la pandèmia, estem aconseguint eixir d'ella", consideren. No obstant això, adverteixen que encara queda "una xicoteta espenta, una última espenta".

Les Falleres Majors i les seues corts d'honor apunten que les Falles són "cultura i tradició; les arrels i el futur; màgia i realitat" i asseveren que els fallers i falleres són "el major patrimoni de la festa".

"Hem de cuidar-nos, hem de seguir les indicacions sanitàries", subratllen, alhora que recorden als qui han mort a conseqüència de la Covid-19. "Hem de mirar al cel i dir-li a totes eixes estreles que ens han deixat, eixes que ens il·luminen, que complirem", declaren.