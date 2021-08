Los rumores sobre el mal estado de salud de Julio Iglesias han reabierto el debate sobre la herencia del cantante. El artista ha acumulado una gran fortuna de la que serían herederos sus ocho hijos, fruto de su matrimonio con Miranda Rijnsburger e Isabel Preysler. No obstante, en la herencia podría aparecer un noveno heredero. Si el cantante finalmente reconociese a Javier Santos como hijo legítimo, el valenciano de 45 años podría recibir alrededor de 40 millones de euros de herencia.

Espejo público ha entrevistado en directo al abogado de Javier Santos para conocer cuáles son sus intenciones de cara a pedir en un tribunal. Anteriormente, la madre del joven ya habló en el magazine matutino para asegurar que su hijo no busca tener una compensación económica, sino un reconocimiento por parte de su padre biológico. Este martes, Fernando Osuna, su letrado, ha corroborado la versión de su madre y ha defendido que su cliente no quiere dinero.

"A Javier lo que le interesa es que la Justicia le reconozca su condición de hijo. Genéticamente está demostrado y ahora lo que hace falta es ese respaldo legal, judicial. No tiene sentido que genéticamente sea hijo y judicialmente no", ha explicado el abogado. La presentadora Lorena García ha apuntado que el paso principal será que sea el propio Julio Iglesias quien lo reconozca como su hijo, a lo que Osuna ha respondido que, si no decide hacerlo, seguirán luchando en los tribunales.

"Ahora mismo estamos en el Tribunal Constitucional donde hay casos muy parecidos y el TC se ha pronunciado a favor de los hijos, prevalece averiguar la verdad científica frente a otros formalismos proccidentales. Es muy probable que se le dé la razón a Javier, si el Tribunal Constitucional dijera que no, que eso ya fue juzgado y que no se puede reabrir, pues usaremos el último escalón que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos", ha anotado Fernando Osuna.

La conductora del programa ha comentado que tanto María, la madre de Javier Santos, y él mismo lo que buscan es un "reconocimiento emocional" por parte de Julio Iglesias, y que los procedimientos judiciales no valdrían para cumplir su objetivo personal. "La cuestión económica está en un segundo plano, es más, Javier ha llegado a decir en los medios de comunicación que si Julio Iglesias lo reconoce como hijo, él estaría dispuesto a renunciar a la herencia. La aspiración de Javier es que su padre Julio Iglesias lo reconozca", ha sentenciado el letrado.