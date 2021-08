Mónica Hoyos desmiente que su novio haya agredido al dependiente de una tienda: "Se tienen que inventar algo"

La relación de Mónica Hoyos con el señor Sánchez está rodeada de misterio, pues la ex de Carlos Lozano se ha enfrentado a acusaciones que lo señalan como un estafador y ha preferido mantenerse al margen del foco mediático. Sin embargo, las informaciones sobre su pareja parecen no dejar de llegar a Sálvame.

Según revelaron en el programa de Telecinco, el señor Sánchez habría propinado un bofetón al dependiente de una tienda de Vejer de la Frontera (Cádiz) después de que Hoyos lo llamase "pervertido" por, supuestamente, "mirar el culo a su hija" Luna, de 16 años.

Su pareja se habría enfrentado al vendedor por esta acusación, pero la exconcursante de GH VIP 6 niega todo lo sucedido: "No voy a dar bola a la gente que miente, es casi mejor dejarlo así".

"Se tienen que inventar algo. Si no, no hay noticia", añadió la peruana, quien aseguró que no conoce todo lo que se ha dicho en televisión: "Acabo de llegar y no tengo ni idea de nada, no he visto la tele".