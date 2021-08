IU tiende la mano al PSOE para conformar un gobierno progresista en Castro del Río

La secretaria de Organización provincial de IU Córdoba, Carmen María Ruiz, y la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Castro del Río, Luisa Ortega, han tendido este martes la mano al PSOE para conformar un gobierno progresista en el municipio, gobernado por Salvador Millán, concejal no adscrito y ex del PSOE, junto a Mari Ángeles Luque, de Vecinos por Castro y los Llanos, cuatro concejales del PP y otros dos no adscritos, exediles socialistas, mientras que la oposición la componen cuatro concejales de IU y una del PSOE.