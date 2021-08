València salva del foc a la Batalla de Flors de la falla infantil d'Almirall Cadarso-Conde Altea

L'escena de la tradicional Batalla de Flors de la Gran Fira de València de la falla infantil d'Almirall Cadarso-Conde Altea ha sigut l'elegida pels vots dels visitants de l'Exposició del Ninot per a lliurar-se de les flames el pròxim 5 de setembre, en aquestes atípiques festes de Falles per celebrar-se en aquest mes.

El conjunt, obra de l'artista Enric Ginestar, i amb disseny de Miguel Santaeulalia, ha resultat el més votat en l'Exposició del Ninot i, com a conseqüència, es lliurarà del foc i passarà a formar part del Museu Faller, l'únic museu del món que elegeix les seues peces per votació popular.

En total, ha rebut 4.160 vots dels 15.638 emesos. L'escena forma part de 'És molt guai tindre un bonsai', falla infantil d'aquesta comissió del sector Pla del Remei-Gran Via.

És el seté any que aquesta comissió aconsegueix el ninot indultat infantil. En 1987, 1988 i 1989 ho va aconseguir amb ninots d’Hermógenes Aroca Gómez; en 2006 i 2007 de María Valero Pérez; i en 2020 amb 'Ofrena', també d'Enric Ginestar, segons ha informat la Junta Central Fallera.

Des de la comissió, Sandra Serrano, mare del president infantil, ha explicat a Europa Press que es troben "emocionats i contentíssims" amb l'indult del seu ninot i amb un "fet històric" perquè, per primera vegada, tenen dues figures salvades del foc per votació popular en un exercici: en 2020, amb una escena de l'Ofrena, i ara en 2021, tot ells amb els mateixos representants.

Per aquest motiu, ha donat l'enhorabona a l'artista per la "gesta històrica" i s'ha congratulat perquè amb totes dues escenes "ho hem representat tot", tant l'Ofrena com la tradicional Batalla de Flors, a la qual enguany no s'ha pogut assistir pel context de la pandèmia, però que queda representada per aquesta imatge que "estarà ací perquè que tothom veja aquesta meravella".

Almirall Cadarso-Conde Altea ha quasi triplicat en vots al següent ninot en l'Exposició, el de la Falla Exposició-Misser Mascó, de Joan S. Blanch, que ha aconseguit 1.337 suports de visitants i en tercer lloc queda el de Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, de l'artista Fernando Foix Fabregat, amb 918.