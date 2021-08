Les Falles de València, un tràmit per a sortejar la pandèmia i tancar un cicle

Les atípiques Falles de València d'enguany seran un tràmit amb alguns actes festius minvats i marcats per la mascareta, distàncies i absència de públic, que permetran sortejar la pandèmia i cremar els monuments que estaven emmagatzemats des de fa 17 mesos per a tancar un cicle i renàixer en 2022.

Posposades a setembre per la pandèmia, que ja les va suspendre al març de 2020, les festes de 2021, de l'1 al 5 de setembre, veuran limitat l'impacte d'unes Falles que habitualment porten a la ciutat en els seus cinc dies grans a un milió de persones i que s'esvalota amb els seus centenars de carrers tallats, carpes i llocs de xocolate i bunyols i que es xopa de l'olor de pólvora, música i art i sàtira per tots els seus racons.

Enguany les mesures sanitàries deixaran òrfena de mascletaes la plaça de l'Ajuntament, i de castells de focs artificials el vell llit del riu, per a evitar aglomeracions; però si que hi haurà Ofrena a la Verge dels Desemparats, entre el 3 i el 4, i la Cremá el diumenge 5, encara que amb mesures especials.

La celebració ha dividit als valencians, entre els quals volien cremar ja els monuments i tancar un cicle i els que no consideren les Falles una festes tan edulcorades per la pandèmia, i fins i tot el propi alcalde, Joan Ribó, va assegurar que no li agradava anomenar-lo Falles, perquè no ho eren: només "actes fallers".

Tots eixos actes, pactats amb la Conselleria de Sanitat, se celebraran amb mascareta obligatòria, fins i tot en espais a l'aire lliure, amb aforaments limitats i garantint en tot moment la distància de seguretat.

De l'exposició del Ninot a la plantà: se sent la festa

Les Falles de 2021 van començar a ser una realitat quan es va obrir en La Marina l'"Exposició del Ninot", la mostra on les comissions falleres exhibeixen les seues figures més destacades i que se sotmeten a la votació popular per a salvar-se del foc; romandrà oberta fins al dimecres 1 de setembre.

Aquesta passada setmana també va començar el tràfec de camions que traslladaven els monuments que han estat emmagatzemats des de març de 2020 en les instal·lacions de Fira València o en els tallers dels artistes fallers fins als carrers de la ciutat, que ha començat a vestir-se de color i ironia fallera, encara que amb la calor d'agost en comptes del tradicional març preprimaveral.

El primer dels cinc dies grans de les Falles serà l'1 de setembre, quan es faça la tradicional plantà de les falles infantils, i l'endemà serà el torn de les seues germanes majors.

Es plantaran pràcticament totes les falles -només dues han informat que no ho faran, segons Junta Central Fallera- i en 2020 anaven a muntar-se 761, amb un pressupost total de 7.758.933 euros, un poc més que l'any anterior.

L'Ofrena a la Verge dels Desemparats, coneguda popularment com la Geperudeta i la veneració floral de la qual és un dels actes més massius i emotius de les festes, a penes comptarà amb entre un 30 i 40% de participants entre falleres, fallers i músics, després del rècord de 108.983 persones en 2019.

El recorregut de l'Ofrena serà tancat i sense públic per a evitar que s'acumule la gent; els fallers es veuran obligats a desfilar amb mascareta, en files de quatre persones i amb indumentària tradicional "més lleugera" però dins del reglament, com estableixen les normes de la desfilada de la Junta Central Fallera.

Mascletaes disperses i cremà a porta tancada

Durant la celebració de les Falles està previst el tret de diverses mascletaes, però la plaça de l'Ajuntament no serà l'epicentre de la pólvora on les falleres majors convidaran al pirotècnic a començar el tret, sinó que es repartiran per la ciutat, sense anunciar-ho per endavant per a evitar aglomeracions.

La crema dels monuments s'ha avançat un parell d'hores per a complir amb el toc de queda vigent a la ciutat, per la qual cosa el ritual començarà a les 20 hores amb els monuments infantils i acabarà a les 23 hores amb la Cremà de la falla de la plaça de l'Ajuntament.

Serà el moment en el qual el foc creme els monuments que es van guardar en 2020 després de suspendre's la celebració de la festes amb la declaració de la pandèmia del coronavirus i pose fi a un mal somni del món faller, que confia a renàixer de les seues cendres per a recuperar les tradicionals Falles al març de 2022.